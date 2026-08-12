San Isidro lanza un bono en el mercado de capitales: busca hasta $30.000 millones

El municipio de San Isidro lanzará un bono en el mercado de capitales para financiar un plan de renovación urbana. Desde este jueves a la tarde, el título se encontrará disponible para su suscripción por parte de inversores. El programa contempla una emisión de hasta $30.000 millones.

Los títulos tendrán un plazo de 36 meses y se pagarán intereses trimestralmente a una tasa que surgirá de Tamar más el margen a licitar. El rating es BBB+(arg) de Fix y la garantía está dada por la cesión de los derechos de cobro que correspondan a la municipalidad respecto de los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos.

“Será el primer municipio del conurbano bonaerense en financiar obra pública mediante esta herramienta”, indicaron a través de un comunicado. Añadieron que el instrumento fue diseñado “bajo criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad y previsibilidad financiera” y que cuenta con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Concejo Deliberante Local.

“El objetivo es canalizar el ahorro privado hacia obras de interés público. De esta manera, se podrán ejecutar de forma acelerada mejoras en infraestructura, espacio público, seguridad y conectividad”, indicaron.

“El bono municipal busca convertirse en un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura de San Isidro”, destacó el intendente Ramón Lanús.

Además, explicaron, al ejecutar las obras en el presente, “el municipio reducirá significativamente los gastos futuros en mantenimiento correctivo y otras intervenciones de mayor costo”.

Entre las obras que el municipio planea encarar se destaca la segunda etapa del Corredor Rolón, extendiendo las obras desde José Ingenieros hasta Tomkinson. “Esta intervención permitirá consolidar una transformación urbana ya iniciada, mejorando la circulación, el ordenamiento del tránsito, la seguridad y favoreciendo el desarrollo económico de Beccar Norte”, dijeron.

También se prevén obras para liberar espacios dentro de zonas densamente construidas y mejorar la circulación vehicular y peatonal, que a la vez será complementada con un acceso formal de agua potable y cloacas.

El comunicado también menciona obras hidráulicas en La Cava destinadas a resolver un problema histórico de inundaciones; obras de repavimentación, reparación de veredas y renovación del alumbrado público en calles como Tomkinson, Riobamba y Av. Rolón; la puesta en valor de numerosos espacios verdes como la Plaza 12 de Octubre y la Plaza Carlos Gardel en Beccar y la Plaza Belgrano en Villa Adelina; y obras de integración urbana en el Barrio Ferroviario: redes cloacales y pluviales, la construcción de calles y recorridos peatonales, y futuras obras de equipamiento urbano, “con el objetivo de mejorar la infraestructura, prevenir anegamientos y avanzar hacia un entorno más accesible, seguro y conectado, saldando una deuda histórica con los vecinos de la zona”.