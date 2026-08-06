San Juan firmó un acuerdo con Vicuña y recibirá US$250 millones para obras antes del inicio del mayor proyecto minero del país

El gobierno de San Juan y la minera Vicuña formalizaron hoy un acuerdo por el cual la provincia recibirá un aporte “extraordinario, único, no reembolsable ni compensable” de US$250 millones destinado al financiamiento de obras de infraestructura estratégica antes del inicio de la producción del proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego, quien detalló que la percepción anticipada de los fondos permitirá la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública, incluso varios años antes de que la provincia perciba las regalías mineras por la etapa de explotación.

En esa línea, desde el Ejecutivo provincial señalaron que las inversiones beneficiarán a la red productiva local, abarcando a la agroindustria, el turismo y la energía, al tiempo que impulsarán el empleo en la región, además de apuntalar el eventual desarrollo del proyecto extractivo.

Proyecto de cobre Vicuña, yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, a 4200 metros de altura Dani Ordonez/ Gentileza Vicuña

Por otra parte, el convenio reglamenta y destraba la contribución prevista en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, la cual permanecía objetada en sede administrativa desde 2022, dando por cerrada dicha controversia.

A partir del nuevo contrato, se establece un aporte equivalente al 1,5% sobre el valor bruto de facturación de la empresa, de carácter adicional al régimen legal vigente, que irá a un fideicomiso específico para infraestructura pública administrado por el Estado sanjuanino. En cuanto a las regalías, se ratificó que desde el comienzo de la fase productiva se calcularán aplicando la alícuota del 3% sobre el valor bruto de facturación.

“Reglas claras y previsibles que dan certeza a la provincia y también a los inversores, porque la seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la confianza”, sostuvo Orrego al confirmar que el acuerdo será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

El principal proyecto minero del país

La iniciativa Vicuña, operada en conjunto por las multinacionales BHP y Lundin Mining, integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y representa la mayor inversión minera anunciada de la Argentina. Contempla un desembolso inicial de US$9700 millones, con un potencial de expansión estimado en hasta US$18.000 millones. Recientemente, el Ministerio de Economía aprobó la incorporación formal del emprendimiento al RIGI.

El desarrollo operativo del complejo se estructurará en tres etapas: la primera estará orientada al desarrollo del yacimiento Josemaría, la segunda abordará los recursos de óxidos de Filo del Sol, y la tercera avanzará sobre la extracción de recursos sulfurados junto con la ampliación de la infraestructura complementaria.

Según las estimaciones de la Evaluación Económica Preliminar, el yacimiento prevé una capacidad de producción promedio anual para sus primeros 25 años de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. El inicio de las obras está programado para el 2027.

El complejo de Vicuña se trata de uno de los descubrimientos de cobre más relevantes de los últimos años

En materia laboral, el proyecto cuenta con 2615 trabajadores vinculados —entre 580 empleos directos y 1841 contratistas— y contratos activos con 245 empresas, de las cuales 150 son locales. De cara a la la construcción proyectada entre 2027 y 2030, el emprendimiento demandará un pico de 12.000 puestos de trabajo directos. Posteriormente, sostendrá alrededor de 5000 empleos directos y 19.000 indirectos durante su fase operativa, previéndose que cerca del 90% de la mano de obra contratada sea local.

En el plano macroeconómico, el Gobierno proyecta exportaciones iniciales por más de US$2600 millones al año, volumen que en el pico de producción plena alcanzará los US$6000 millones anuales, cifra que equivale a la totalidad de las exportaciones mineras de la Argentina en 2025.

La firma del convenio estaba agendada para la semana pasada en Nueva York. Sin embargo, el acto debió ser reprogramado en la capital sanjuanina debido al duelo provincial decretado tras la caída de un helicóptero de Valle Fértil el 29 de julio. “Hoy firmamos mucho más que un acuerdo. Firmamos la certeza de que el crecimiento minero se va a traducir en obras”, afirmó el gobernador.