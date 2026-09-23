San Juan vuelve al mercado internacional de deuda con un bono por US$600 millones y una tasa estimada en torno al 9%

San Juan emitirá este jueves 24 de septiembre un bono por US$600 millones bajo legislación de Nueva York para financiar obras de infraestructura. Se trata de su regreso al mercado internacional de capitales tras dos décadas, desde la emisión de un título de menor escala con garantía federal en los años noventa.

Con esta operación, se convertiría en la séptima provincia en colocar deuda internacional desde las elecciones legislativas del año pasado, en un contexto marcado por un nuevo apetito por inversiones argentinas: las emisiones de Córdoba, CABA, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe alcanzan los US$4200 millones.

Fitch Ratings le otorgó a San Juan una calificación crediticia de B- DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Esta semana, la calificadora Fitch Ratings otorgó a la provincia una nota de B-, con perspectiva estable. Si bien destacó su “sólido desempeño presupuestario”, se vio limitado por la calificación soberana de la Argentina de B-. En ese sentido, el bono recibió una nota esperada de B- por su exposición a la volatilidad cambiaria, dado que “alrededor del 90,4% de la deuda directa estaba denominada en moneda extranjera”. De todos modos, remarcó que históricamente la provincia ha demostrado “una sólida cobertura de liquidez”.

El título contempla una estructura de amortización que cancelará un tercio del capital total en cada uno de los últimos tres años de su plazo, con pagos de intereses semestrales y un vencimiento estipulado a nueve años, hasta 2035. Si bien la tasa de interés fija se definirá al momento de la emisión, las estimaciones de los especialistas proyectan un rendimiento cercano al 9%.

Perspectivas de mercado y el factor minero

Desde Max Capital estimaron que la tasa de interés fija debería ubicarse en torno a 9,5%, debido a la condición de emisor debutante y la ausencia de un historial crediticio reciente. Títulos de provincias como Córdoba y Santa Fe -que son de mayor tamaño y conocidos por los inversores- operan alrededor entre 8,6% y 9,3%, por lo que prevén que los inversores le van a cobrar un poco más de tasa.

El crecimiento de la actividad minera en la provincia genera atractivo para los inversores en el bono

Alejo Costa, head of Economic Research & Strategy de la Alyc, sostuvo que con una tasa a 9,3% o superior el bono se vuelve “atractivo”, aunque el fuerte interés de los inversores por el sector minero local podría acercar el costo de financiamiento al 9%. Evaluó que “el contexto es difícil” porque los rendimientos de los títulos provinciales han subido unos 70 puntos básicos desde mediados de agosto, que es cuando se empezó a hablar de la emisión. “Si bien San Juan tiene una muy buena situación fiscal y las inversiones mineras generarán mayores recursos, con una deuda baja, también es una provincia más chica que Córdoba o Santa Fe”, observó el analista. A esto se le suma que, en general, los nuevos emisores suelen pagar una prima, es decir, una tasa más alta.

En esa línea, Costa consideró que una tasa de hasta 9,3% no es alta tomando en cuenta el plazo y el antecedente de las provincias de mejor riesgo crediticio. “El momento no es el ideal, pero viendo la dinámica reciente, la ventana empezaba a cerrarse. Mejor tarde que nunca”, determinó.

En tanto, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron los fundamentos macroeconómicos de San Juan: “La provincia llega a esta colocación con cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un creciente potencial asociado al desarrollo minero”. Datos del segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado del 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%, en contraste con el deterioro que hubo en las cuentas fiscales de las provincias. A esto se le suma el boom de la actividad minera en la jurisdicción con el incipiente desarrollo del cobre, dado que concentra una porción significativa de los principales proyectos del país. Por lo tanto, anticipan que la participación de las regalías en los ingresos totales “debería incrementarse gradualmente” con la entrada en producción de los proyectos mineros de gran escala.

San Juan destaca frente a otras provincias por exhibir un superávit financiero positivo y una sólida cobertura de pagos a doce meses, ubicándose en una posición fiscal favorable de cara a la colocación PPI

En esa línea, un informe de Dhalmore Capital sostuvo que, por sus sólidos fundamentos —como una década de superávit fiscal ininterrumpido y un nivel de deuda históricamente bajo—, San Juan debería ofrecer una tasa en línea con los distritos de mayor calidad crediticia, en torno al 8% y 9%. “Al ser la primera emisión es probable que el mercado pida más rendimiento por iliquidez y falta de comparable en la curva”, advirtió.