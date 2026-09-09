Santiago Bausili reveló dónde está parte del oro del Banco Central: “Se depositó en Suiza”

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó ante el Senado que una parte del oro de las reservas de la entidad monetaria fue depositada en un banco suizo en 2024. Sus declaraciones tuvieron lugar este miércoles durante la discusión de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el Senado y generó revuelo entre los legisladores de la oposición.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) acusó al oficialismo de debilitar el rol de control del Congreso sobre los actos de gobierno y preguntó sobre el destino de las reservas en oro. “¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?”, disparó Di Tullio.

Bausili dijo que parte del oro del Banco Central está en Suiza

En ese momento, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, dijo que el oro estuvo depositado en un banco suizo y que si en su momento la operación se mantuvo en secreto fue para evitar operaciones en contra del mercado, pero que los movimientos fueron auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por una consultora internacional.

Luego, a su turno Bausili explicó ante los senadores presentes: “En el mercado de oro del mundo, cuando hay más escasez o menos escasez, ese costo se achica o se agranda. A nosotros se nos dio la circunstancia, a principios de 2024, que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro. Y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa, más cuestionable, más difícil de analizar”.

El titular del Banco Central aclaró que todos los lingotes pasan por un laboratorio para ser analizados y sostuvo que era conveniente “aprovechar esa ventana de oportunidad” para convertirlos en oro de calidad más alta en cuanto al análisis, a un costo mucho menor al histórico. También precisó dónde quedaron depositados: “Se trasladó y se depositó en el BIS (siglas en inglés del Banco de Pagos Internacionales) en Suiza, que es donde sigue estando”.

En 2024, Bausili había confirmado el envío de lingotes al exterior Guillermo Idiart

Bausili también defendió la decisión de mantener bajo reserva los detalles de estas operaciones. Explicó que divulgar las posiciones financieras del Banco Central puede facilitar que otros participantes del mercado actúen contra sus intereses y encarezcan las transacciones. Por ese motivo, sostuvo, parte de la información se publica con rezago para proteger la administración de las reservas internacionales.

El funcionario aseguró que esa confidencialidad no impide la fiscalización de los movimientos, que quedan registrados y a disposición de los organismos de control, incluido el Congreso. “La información está disponible, está auditada y están los informes de auditoría”, afirmó.

Por último, Bausili cuestionó las interpretaciones sobre el traslado. “Parece que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia”, expresó. Y sostuvo que “la historia es muy simple, es muy lineal y está toda documentada”. Acto seguido, el presidente Javier Milei compartió el video de la explicación del titular de la entidad y escribió en apoyo al funcionario: “Tremenda sacudida de brutos”.

Javier Milei respaldó al Bausili: "Tremenda sacudida de brutos", escribió en X en relación a la explicación del funcionario JAVIER TORRES - AFP

Como informó LA NACION, el 19 de julio de 2024 el ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado el traslado de oro al exterior. En una entrevista en LN+, el funcionario defendió la decisión como una forma de obtener un rendimiento de los activos del Banco Central. “Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”, sostuvo entonces.

La confirmación llegó después de que el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, presentara un pedido de acceso a la información pública para conocer si se habían realizado envíos de oro el 7 y el 28 de junio de aquel año. El legislador solicitó precisiones sobre las cantidades, los montos, el destino y las condiciones de las eventuales operaciones, así como sobre las empresas responsables del transporte. Además, en aquella oportunidad este medio también había confirmado que el BCRA tenía certificados de oro en el BIS.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, había advertido que una auditoría sobre el envío de 37 toneladas de oro al exterior estaba frenada por falta de información del BCRA AGN

Sin embargo, en octubre de 2025 el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, había advertido que una auditoría sobre el envío de 37 toneladas de oro al exterior estaba frenada por falta de información del BCRA. Como publicó LA NACION el 13 de ese mes, se señalaba a Londres como destino del traslado pero Olmos sostuvo que el organismo no podía determinar la ubicación específica de los activos.

En esa oportunidad, frente al argumento del Banco Central, Olmos replicó que la confidencialidad no podía invocarse para negar información al órgano auditor, que ya había realizado controles bajo reserva en otras oportunidades.

El uso de esos activos en el exterior tenía antecedentes en otras gestiones. En agosto de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina había recurrido a los certificados de tenencia de oro como garantía para obtener financiamiento puente hasta la llegada de un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).