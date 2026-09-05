SAP NOW AI Tour 2026: el camino hacia la empresa autónoma comienza ahora

¿Puede un sistema de inteligencia artificial gestionar el mantenimiento de una plataforma petrolera, anticipar el cierre de IVA de una compañía de telecomunicaciones o coordinar la cadena de suministro de un retailer sin intervención humana en cada paso? El martes 2 de septiembre, ante 1.800 ejecutivos reunidos en La Rural, 22 empresas argentinas y latinoamericanas respondieron que sí, y lo demostraron con sus propias historias de innovación.

El SAP NOW AI Tour Argentina 2026, parte de un circuito de eventos que SAP celebra en distintas ciudades de la región, puso en el centro del debate el concepto de empresa autónoma: un modelo en el que la inteligencia artificial deja de ser un complemento puntual para convertirse en una capacidad estructural que transforma la toma de decisiones, la ejecución de procesos y la generación de valor.

“La empresa autónoma no significa que las máquinas reemplacen a las personas, sino que estas pueden dedicar más tiempo a decidir hacia dónde llevar la organización. Los agentes ejecutan procesos de punta a punta, y las personas se dedican a lo más importante: tomar las mejores decisiones y cuidar el negocio”, señaló Adriana Aroulho, presidenta de SAP Latinoamérica y el Caribe, durante la apertura del evento junto a Claudia Boeri, presidenta de SAP Multi-Country Latinoamérica y el Caribe; Fernanda Pérez, country manager de SAP Argentina; y David Robinson, presidente de SAP Norteamérica y Customer Success Functions para las Américas.

Claudia Boeri, CEO de SAP para América Latina.

Cómo funciona

Para SAP, llegar a ese modelo requiere tres componentes que trabajan en conjunto: la SAP Business AI Platform, que permite construir, contextualizar y gobernar agentes de inteligencia artificial; la SAP Autonomous Suite, que ejecuta los procesos centrales del negocio, como finanzas, cadena de suministro, abastecimiento, recursos humanos o experiencia del cliente, en dominios autónomos; y Joule, el copiloto de IA de SAP que permite a los usuarios interactuar con toda la organización en lenguaje natural para que los agentes ejecuten tareas complejas, sin necesidad de navegar entre sistemas.

La lógica no es tecnológica sino de negocio. SAP argumenta que su posición se basa en más de 50 años de conocimiento de procesos empresariales (las empresas que usan SAP son responsables del 84% del comercio global total) y en datos empresariales con contexto de negocio integrado a través de SAP Business Data Cloud. “Hoy, el 80% de precisión en los negocios no alcanza. Necesitamos el 100%, y Joule nos ofrece esa posibilidad”, afirmó Pérez, destacando que el copilot de IA extrae información directamente del ERP, el núcleo operativo de la empresa, para comprender el contexto, las reglas y la lógica de cada negocio.

“SAP Business AI Platform se apoya en tres valores fundamentales: contexto, que le permite a la IA aprender sobre el negocio a partir de su información, sus reglas y su lógica; desarrollo, para crear y escalar nuevos agentes; y gobernanza, para que el uso de la IA sea seguro, confiable y responsable”, explicó Boeri. El nombre de la plataforma resume la apuesta: el foco está en el negocio, no en la tecnología.

Cuando la visión empieza a operar

La jornada incluyó 156 sesiones especializadas en tracks paralelos que recorrieron los principales dominios de la empresa autónoma: cadenas de suministro que responden de manera dinámica, funciones financieras que avanzan hacia la planificación inteligente y la tesorería en tiempo real, y modelos de abastecimiento sin fricciones. Pero el elemento más contundente fue la lista de empresas que presentaron casos propios: Tenaris, Loma Negra, Mercado Libre, Banco Macro, Omint, Fratelli Branca, Adium, Komatsu, Pampa Energía, PlusPetrol, Transener, AgroSuper, Falabella, Club Atlético River Plate, Claro Argentina, Raízen y Grupo Apolo, entre otras.

Adriana Aroulho, Presidente de SAP para América Latina junto a Gustavo Chaab CEO de VMOS.

Un caso que concentró la atención fue el de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), empresa cuyo proyecto central consiste en conectar el yacimiento de Vaca Muerta con el océano Atlántico para exportar energía argentina. “SAP es el corazón de nuestro negocio, no solo en los módulos tradicionales, sino también en los específicos, como mantenimiento, integridad, seguridad y la vertical de Oil & Gas”, señaló Gustavo Chaab, CEO de VMOS. “Esta sociedad estratégica nos provee de una base robusta, ordenada y limpia para avanzar hacia el concepto de empresa autónoma.”

La jornada incluyó también la entrega de premios del capítulo argentino del SAP Innovation Tournament Americas 2026 - Agentic Edition, una competencia en la que equipos empresariales desarrollaron agentes inteligentes para resolver problemas reales. Los finalistas fueron Personal, con un agente para optimizar el IVA crédito fiscal al cierre de mes, y PlusPetrol, con su solución para anticipar la disponibilidad de materiales antes de perforar un pozo.

Sap Now AI Tour

Liderazgo bajo presión

El segundo keynote del día lo protagonizó Juan Martín del Potro. El extenista compartió reflexiones sobre resiliencia, pensamiento estratégico y adaptación bajo presión, coordenadas que los ejecutivos presentes reconocieron en su propio contexto de transformación.

“Para alcanzar la empresa autónoma, no existe un único camino. Es necesario dar los pasos adecuados a la velocidad apropiada”, concluyó Boeri. “No estamos ante el final de algo, sino ante el comienzo de algo mejor”, sumó Pérez.

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