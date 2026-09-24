Se desarrolla el primer ETF de la Argentina: qué es y qué se sabe hasta ahora

El mercado argentino se prepara para la llegada de un nuevo instrumento de inversión: el primer ETF (Exchange Traded Funds) local. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Galicia Asset Management anunciaron que trabajan en su desarrollo y que podría estar disponible hacia fines de este año.

¿Qué es un ETF?

Se trata de un fondo cotizado en bolsa que reúne algunos activos -como acciones, bonos o materias primas- y cotiza en el mercado de valores igual que una acción común. En lugar de comprar papeles de una sola empresa o un título en particular, al invertir en un ETF se adquiere una pequeña participación de todo el conjunto, lo que permite acceder a una diversificación con una sola compra. Algunos de los más conocidos en el mundo son SPY (replica el S&P 500) y QQQ (reproduce el Nasdaq 100).

El EFT es un instrumento de inversión que replica índices bursátiles Shutterstock

Este instrumento funciona al replicar el comportamiento de un índice bursátil de referencia. La gestora del fondo compra los componentes de ese índice en su misma proporción y emite cuotas que representan una fracción de esa cartera. Por lo tanto, el inversor adquiere una participación cuyo precio fluctúa durante la rueda bursátil y se negocia libremente en el mercado secundario.

¿Qué se sabe sobre el primer ETF local?

A través de un comunicado que se publicó este miércoles, BYMA y Galicia Asset Management detallaron que este instrumento será emitido por el banco y tendrá como objetivo “replicar el comportamiento de un índice de renta variable”.

Y destacó: “A través de un único activo negociado localmente, este nuevo instrumento permitirá a los inversores obtener exposición al mercado argentino, facilitando la diversificación de la cartera sin necesidad de adquirir individualmente los distintos activos que componen el fondo”.

Desde BYMA anticipan que el primer ETF local estará disponible a partir el cuarto semestre de este año (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP) EITAN ABRAMOVICH - AFP

Por el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre su composición ni la fecha de su lanzamiento. “Próximamente, se comunicarán más detalles sobre las características del instrumento, su operatoria y el inicio de la cotización”, puntualizó el documento.

Fuentes de BYMA adelantaron a LA NACION que el proyecto “se encuentra en desarrollo y se está trabajando en las definiciones necesarias para su incorporación a la negociación en BYMA”. A su vez, prevén que “esté disponible durante el cuarto trimestre de 2026”.

“La novedad de este lanzamiento es que se trata de un ETF constituido bajo la regulación argentina, con negociación local y orientado a replicar un índice de activos del mercado argentino”, indicaron. Por el momento, solo se puede acceder a Cedears de fondos cotizados que ofrecen exposición a mercados, sectores y activos del exterior, pero ninguno compuesto por instrumentos únicamente argentinos.

A su vez, precisaron que el instrumento estará disponible tanto para inversores minoristas como para calificados, de acuerdo con las condiciones y normativa aplicables. “Podrán operar aquellos inversores que cumplan con los requisitos establecidos para operar en el mercado de capitales argentino. Esto incluye a inversores extranjeros que cuenten con una cuenta habilitada para operar en el mercado local y cumplan con la normativa aplicable”, añadieron.

La CNV estableció la normativa para la creación de ETFs locales este año CNV

Por su parte, fuentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) informaron a este medio que este instrumento no cuenta con su aprobación porque BYMA y Galicia “aún no presentaron nada” ante el ente regulador. El trámite requiere elevar la propuesta al organismo para su evaluación y, si tiene el visto bueno, el directorio lo hará oficial mediante una resolución.

“El marco regulatorio para la emisión de ETFs locales ya se encuentra vigente. Actualmente, el emisor se encuentra avanzando con la CNV en el proceso de autorización del instrumento específico”, puntualizaron desde BYMA.

Cabe recordar que en mayo de este año la CNV aprobó las Resoluciones Generales 1142 y 1143, las cuales fijaron el marco regulatorio para la posibilidad de la creación de ETFs locales al mercado argentino. Se pueden hacer a través de dos vehículos: FCIA ETF (fondos comunes de inversión) y CEVA ETP (certificados de valor ajustable), ambos diseñados para replicar índices bursátiles, financieros o carteras de activos. Se permitió su negociación en mercado secundario y la representación digital de los instrumentos, aunque se prohibió que estos activos inviertan en otros ETFs, ETPs o Cedear.