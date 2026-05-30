La CNV dio un “paso histórico” y habilitó la creación de los primeros ETFs locales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó la creación de ETFs (Exchange Traded Funds) locales, en el marco del proceso de modernización del mercado de capitales argentino. Se trata de nuevos instrumentos financieros, estructurados como FCIA ETF y CEVA ETP, que permiten replicar índices o canastas de activos directamente en el ámbito regulatorio nacional.

La entidad lo informó este viernes 29 de mayo a través de un comunicado. Surge a partir de la aprobación de las resoluciones generales 1142 y 1143, que reglamentan la posibilidad de estructurar instrumentos financieros bajo las figuras de FCIA ETF (Fondos Comunes de Inversión) y CEVA ETP (Exchange Traded Products).

Roberto Silva, Presidente de la CNV, evaluó que la medida es un "paso histórico para el mercado de capitales argentino"

“Mediante ambos instrumentos podrán canalizarse, en el ámbito regulatorio local, estructuras de inversión que repliquen el desempeño de índices de referencia bursátiles, financieros o que representen una canasta de activos, brindando a los inversores una alternativa adicional de diversificación a través de valores negociables negociados del mercado local”, detalla el comunicado.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que “estamos dando un paso histórico para el mercado de capitales argentino con la primera reglamentación de un régimen de ETFs locales, estructurados a través de FCIA ETF y CEVA ETP”. Y agregó: “Esta normativa amplía las alternativas de inversión disponibles, fomenta una mayor diversificación y acerca nuevas herramientas a los inversores. Además, avanzamos en la modernización del régimen de oferta pública de CEDEAR y CEVA, haciéndolo más ágil, eficiente y alineado con los estándares y la dinámica de los mercados internacionales”.

Se trata de una iniciativa que la CNV puso en marcha en abril de este año. A través de la publicación de las resoluciones generales 1223 y 1224, el organismo inició un proceso de consulta pública para poder reglamentarlo.

Actualmente, existen unos 40 Cedears de ETF en el mercado de capitales argentino, luego de que se reglamentara su creación en enero de 2022. Estos instrumentos permiten a los inversores diversificar su cartera de manera más simple porque a través de ellos se compra un conjunto de acciones de diferentes empresas y sigue el índice general en que se basa. Algunos de los ejemplos más destacados son el SPY (que imita el comportamiento del S&P 500, índice accionario que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en Wall Street), el IBIT (sigue los vaivenes del bitcoin) o el EWZ (que replica al mercado brasilero).

Los nuevos instrumentos financieros que habilitó el CNV permiten replicar índices o canastas de activos directamente en el mercado local ARCHIVO

A partir de ahora, bancos comerciales, fideicomisos financieros y sociedades gerentes podrán ofrecer estos productos. La medida establece reglas claras para custodiar los activos y brindar datos diarios al público, con el fin de desarrollar el mercado de capitales de forma segura para quienes invierten. También define normas para el préstamo de títulos y establece cómo se crean o cancelan las unidades de inversión (CEVA o FCIA). Estos procesos promueven “el desarrollo del mercado de capitales argentino sin desproteger al inversor” y facilitan el arbitraje entre el precio de mercado y el valor de los activos subyacentes, entre otras.

Una vez emitidos, tanto los CEVA como las cuotapartes de los FCIA podrán negociarse en el mercado secundario. La CNV destacó que “no solo implicará mayores opciones de inversión para el mercado local, sino que también permitirá robustecer la demanda de valores negociables en los mercados de capitales, aumentando así su profundidad y liquidez”.

No obstante, aclaró que “los FCIA ETF ni los CEVA ETP podrán invertir en, ni estar constituidos por, cuotapartes de otros FCIA ETF, CEVA ETP o Cedear”.

En paralelo, se actualizó el marco regulatorio vigente para los CEDEAR y CEVA, lo que agiliza los mecanismos de autorización para emisiones existentes y elimina barreras de liquidez que limitaban los activos subyacentes.