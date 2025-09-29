Se espera una afluencia masiva: Ezeiza se prepara para recibir un boom de turistas chinos

A partir del 4 de diciembre, la Argentina tendrá por primera vez una conexión aérea directa con China. China Eastern Airlines ofrecerá dos vuelos semanales entre Shanghái y Buenos Aires, con escala técnica en Auckland, que ya muestran buena demanda tanto para el tramo a la ciudad neozelandesa como para la ruta completa.

Más allá del aspecto comercial, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina —concesionario del aeropuerto de Ezeiza—, destacó que se están preparando para recibir al turismo chino.

“Todo nuestro equipo se está capacitando porque los chinos no van a países en donde sienten algún temor con la idiosincrasia y la cultura. Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Turismo para tener en el aeropuerto traducciones en chino y poder facilitarles los trámites y el transporte”, explicó Ketchibachian durante un encuentro con la prensa en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Por otro lado, el ejecutivo subrayó la importancia estratégica de este nuevo servicio. “Para la Argentina es una conexión muy necesaria y espectacular, sobre todo para el turismo receptivo. Con ese vuelo vas a poder traer, además de todos los chinos que queremos atraer, gente de un montón de ciudades y países que no tenían conexión”, señaló.

El vuelo se realizará en un Boeing 777-300ER, con una duración total de 25 horas desde Shanghái y de 29 en sentido inverso. Ambos trayectos incluyen una escala de dos horas en Auckland para carga de combustible, durante la cual los pasajeros podrán descender del avión.

Según Ketchibachian, el respaldo de la aerolínea es clave. “Al ser un vuelo de una compañía china, eso les dará mucha tranquilidad a ellos para subirse. Los ejecutivos de China Eastern nos dijeron que ya lo estaban vendiendo muy bien. Me junté con ellos en el evento Routes de 2018 y ya entonces estaban analizando lanzar esta ruta”, contó.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina Ricardo Pristupluk

El servicio está pensado principalmente para pasajeros y no para carga. Llega en paralelo con una medida que podría potenciar la demanda: desde el 1 de junio de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026, los ciudadanos argentinos (junto con los de Brasil, Chile, Perú y Uruguay) podrán ingresar a China sin visa para estadías de hasta 30 días, en el marco de un programa piloto que busca fomentar el turismo y los negocios con América Latina.

China Eastern Airlines, con sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China y miembro de la alianza SkyTeam. La compañía opera una de las flotas más grandes del mundo, con 804 aviones (108 de fuselaje ancho), conecta más de 1000 destinos en 160 países y transporta a más de 140 millones de pasajeros al año.

La semana pasada, Aeropuertos Argentina recibió a ocho directivos de China Eastern Airlines que llegaron al país para comenzar a trabajar con las áreas operativas del aeropuerto en la puesta a punto de lo que será el primer vuelo de una línea aérea comercial china.

El gerente general de la compañía, XU Haiming, destacó: “Para nosotros lo más importante es la seguridad, queremos tener garantía de que vamos a funcionar bien. Tenemos un piloto de mucha experiencia para garantizar que todo salga como esperamos. Cuando llegamos esta mañana pudimos sentir la energía de todo el equipo de Ezeiza, ¡muchas gracias!”.

Una comitiva de China Eastern se reunió la semana pasada con autoridades de Aeropuertos Argentina

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante del país, está ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte. En 2024 registró un movimiento de 11,4 millones de viajeros. En lo que va de 2025 (a agosto inclusive), pasaron por allí 7,74 millones de pasajeros. Actualmente, operan en Ezeiza 29 aerolíneas que conectan con destinos de todo el mundo.