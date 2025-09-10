China conectará con Buenos Aires en el vuelo más largo del mundo: cuál es el precio del pasaje

La aerolínea China Eastern comenzó esta semana con la venta de la que se convertirá en la ruta aérea más larga del mundo: la conexión entre la ciudad de Shanghái y Buenos Aires, en un trayecto total que tendrá 19.681 kilómetros y demandará casi 29 horas.

Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Transporte a LA NACION -y con una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda- desde diciembre de 2025 un Boeing 777 volará dos veces por semana entre ambas ciudades.

El trayecto llama la atención no solo por su extensa duración -de 25 horas y 30 minutos desde Shanghái y de 29 horas en sentido inverso- sino por el valor elevado de los pasajes. Tal como está expresado en el sitio web de la compañía aérea, los precios estimados del vuelo van desde los US$1746 hasta los US$1983 por tramo, aproximadamente.

Un Boeing 777 operará entre Buenos Aires y Shanghái. GETTY IMAGES

Pese a que el vuelo incluye una parada técnica se lo sigue considerando “directo” ya que no requiere cambiar de avión y los pasajeros mantienen su lugar sin intervenciones logísticas adicionales.

En junio de este año, Transporte había anticipado a este medio la implementación de esta medida. Según indicaron, la empresa extranjera se mostró interesada en operar vuelos en el país pero, en ese momento, no habían realizado la presentación oficial para operar la ruta aérea.

Esta conexión marca el regreso de una aerolínea oriental al país después de una década y tras la salida de Malaysia Airlines, que operaba entre Buenos Aires y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y luego a Kuala Lumpur -la capital malaya- dos veces por semana. Actualmente, China Eastern posee una alianza con Aerolíneas Argentinas. Gracias al acuerdo, se puede operar la ruta Madrid-Shanghái en vuelos de la aerolínea china, pero comercializados por Aerolíneas Argentinas con código compartido.

La presentación del “Corredor Sur”

Shanghái es una de las ciudades más visitadas de China. Liu Ying - XinHua

La nueva ruta entre la Argentina y China fue presentada en el marco del “Corredor Sur” que conectará tres continentes y comenzará a operar a fines de este año. En una ceremonia en Shanghái que tuvo lugar en junio de este año organizada por la línea aérea en la que estuvo presente el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y la ministra de Turismo y Hotelería del mismo país, Louise Upston, China Eastern Airlines anunció su intención de conectar el Aeropuerto de Shanghai Pudong, el Aeropuerto de Auckland y el Aeropuerto de Ezeiza.

“Esta nueva conexión entre las economías dinámicas de Asia y Sudamérica es un gran paso y apoyará una red de aviación más resistente y diversa que beneficie a los viajeros, el comercio y el turismo”, expresó Luxon, de acuerdo a lo que publicó la web del Aeropuerto de Aukcland. El trayecto Buenos Aires-Auckland había quedado vacante luego de la salida de Air New Zealand de la Argentina; la empresa ofrecía un vuelo directo hasta 2020. Ahora, además de poder llegar al continente oceánico sin pasar por Chile, se permitirá aterrizar en Asia con una sola escala.

China Eastern había anunciado en 2023 su intención de llegar a Buenos Aires pero vía Madrid, España, por lo que esto implica un giro en la estrategia aerocomercial de la compañía con América Latina. Esta nueva ruta compite con las empresas Latam y Quantas, las únicas dos aerolíneas que realizan una ruta por el Océano Pacífico entre América del Sur y Oceanía.