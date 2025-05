Se podrán comprar artículos electrónicos de Tierra del Fuego vía courier

Más allá de la reducción de los impuestos internos que se anunció ayer, los productos de Tierra del Fuego ahora podrán ingresar al continente vía sistema courier, lo que reduciría los costos logísticos y podría redundar en mejores precios para los consumidores, según indicaron desde el Gobierno.

Se trata de un régimen simplificado de importación para agilizar el ingreso de los productos que se ensamblan en Tierra del Fuego. Estará destinado exclusivamente a ventas directas desde el productor al consumidor final, sin intermediarios comerciales.

El esquema estará orientado a envíos de pequeña escala. Su objetivo es reducir los tiempos y costos asociados a la operatoria aduanera, manteniendo los controles fiscales y de origen establecidos en la normativa vigente, aclararon.

La iniciativa busca mejorar el acceso a determinados bienes de consumo masivo fabricados en Tierra del Fuego, “promoviendo canales de comercialización más eficientes y digitales, y simplificando la logística desde el origen hasta el consumidor”, dijeron. De este modo, se apunta a favorecer precios más competitivos, reducir instancias burocráticas y contribuir al ordenamiento general del sistema económico.

Los envíos deberán cumplir con parámetros específicos en cuanto a cantidad de unidades, valor máximo por operación y límite anual por destinatario, los cuales serán establecidos por la autoridad de aplicación. La operatoria será exclusiva para uso y consumo personal, y solo podrá ser realizada por empresas beneficiarias del régimen y comprendidas en el Decreto N.º 727/21.

La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad encargada de definir el alcance del régimen, incluyendo los productos habilitados, los topes operativos y su vigencia. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establecerá los procedimientos técnicos y documentales para asegurar un flujo simplificado de operaciones, resguardando la trazabilidad y el cumplimiento fiscal.

IMPORTANTE!!



Continuamos con el proceso de baja de impuestos y aranceles para que todos los argentinos podamos comprar bienes a precios más bajos.



Baja de aranceles:

. Celulares: de 16% a 0% en dos etapas (a 8 % inicialmente, para luego ir a cero en enero del 2026).

— totocaputo (@LuisCaputoAR) May 13, 2025

Consultadas por LA NACION, fuentes de la cartera a cargo de Esteban Marzorati aclararon, sin embargo, que el courier paga IVA y que la mejora de los precios se daría por el lado de la baja en los costos logísticos.

No obstante, entendidos en el tema señalaron que es probable que el Gobierno extienda la exención del IVA a toda la cadena. Hoy, las empresas de Tierra del Fuego no pagan IVA por la producción, pero sí por el margen de ganancia y la distribución.

“Si vos dejás hacer courier, tenés que tener un sistema para desglosar el precio de salida de fábrica y el precio con el margen de retail, para que devuelvas el IVA, por una parte, y por la otra no. Entonces, no sé si van a sacar una medida en la que digan que directamente no se paga IVA por todo, o cómo lo van a implementar”, plantearon.

“Ahí estaría la gracia de lo que están haciendo: por la ventana meter —o por abajo de la alfombra terminar metiendo— un beneficio nuevo, diciendo que no lo hay. Pero habría que ver bien cómo es la medida”, agregaron.

“El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares: de 16% van a pasar a 0%. Esto se va a producir en dos etapas: la primera, de 16% a 8%, que tendrá un efecto inmediato desde el decreto de esta semana; y la segunda eliminará los aranceles por completo, a 0%, con efecto a partir del 15 de enero del año que viene”, anunció ayer Adorni.

El vocero también dijo que habrá una reducción de los impuestos internos que pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19% al 9,5%; y que esas cargas pasarán de 9,5% a 0% para los mismos electrodomésticos, pero fabricados en Tierra del Fuego.

“Adicionalmente, siguiendo el mandato del Presidente @JMilei, vamos a desregular y simplificar los códigos aduaneros, habilitando el sistema de courier entre el continente y el área aduanera especial, de manera que cualquier argentino pueda acceder a los precios competitivos de la Isla, que muchas veces están por debajo de los países linderos", explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.