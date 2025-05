Sturzenegger adelantó posibles cambios en negociaciones salariales, impuestos y más recortes

Tan sólo un chiste platense del presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovicki, bastó para encender la mecha del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien desplegó un “popurrí” de los proyectos que planea impulsar, como cambios en las negociaciones laborales, apertura impositiva y las áreas del Estado que tiene en la mira para recortar.

“Le voy a dar una copa a Sturzenegger, que es hincha de Gimnasia”, comenzó Zuchovicki, reconocido simpatizante de Estudiantes, ante el auditorio del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). De este modo, despertó la picardía de Sturzenegger, quien no tardó un segundo en marcar que fue un comentario “picante”. Sin embargo, lo verdaderamente importante llegaría apenas unos minutos después.

El ministro habló de dos tipos de “Argentinas”. Una, sin reformas estructurales y otra con esos cambios ya introducidos, a los que prefirió llamar “reformas libertarias”.

Claudio Zuchovicki dialogó con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger Fabián Marelli - LA NACION

Primero se metió de lleno en la discusión laboral, que usualmente enfrenta a gremios y a empresas y, en consecuencia, el Gobierno interviene. “Si uno tuviera negociaciones (salariales) regionales y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral”, sugirió. Fundamentó su posición en la divergencia que existe entre distintas regiones del país y sus niveles de productividad. Es decir, el ministro planteó una especie de segmentación de las conversaciones.

Luego pasó al capítulo impositivo. El día lo favoreció, ya que minutos antes el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la baja de aranceles en celulares y otros equipos electrónicos. Y aquí comenzó a hablar de su poda.

“A medida que la motosierra sigue, el gasto público sigue cayendo, la economía crece y empieza a generar un margen para una reducción de impuestos”, comentó. También reconoció que inició una suerte de debate sobre qué tributo bajar antes que otros.

“Esta audiencia [de ejecutivos de finanzas] nos va a decir que lo primero que hay que sacar es el impuesto de los débitos y créditos [impuesto al cheque]. Si fuera la Rural, me dirían que hay que bajar las retenciones. Si fuera al sindicato de Comercio, me dirían que lo que hay que sacar son los impuestos al trabajo u otros me dirían que tendría que bajar Ganancias”, ejemplificó. En esta línea, aclaró que “ninguno de esos es su favorito” y mostró su predilección por otro tipo de gravámenes para bajar: los aranceles a la importación de bienes de capital.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que su baja de impuestos preferida es la aplicada en los aranceles a la importación. Fabián Marelli - LA NACION

“Les quiero decir que la motosierra sigue a full”, continuó. Describió el punto de partida: un achicamiento de la Administración Pública Nacional, cuya planta perdió 45.164 empleados, según cifras oficiales. Y su próximo horizonte serán los organismos descentralizados.

Sostuvo que el kirchnerismo hizo crecer el Estado a través de organismos descentralizados que tienen independencia para cobrar también, por lo que “empezaron a generar trámites para cobrar los trámites”.

En efecto, la medida adelantada por el ministro busca atacar dicha recaudación. Reconoció que trabaja con el Ministerio de Economía para evitar que “en el futuro ningún organismo” pueda cobrar por sí mismo.

Incluso, el ministro mencionó a un organismo puntual: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen? Bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa y empezar a hacer el trabajo”, sostuvo.

Además, adelantó que ese estilo de motosierra será una de las herramientas de campaña de La Libertad Avanza en las provincias, para fomentar la baja de tributos jurisdiccionales. “Voy a decir una cosa que es obvia, el 90% de los recursos de Catamarca son de la coparticipación y de las regalías mineras. Eso quiere decir que si el gasto público de Catamarca baja 10%, uno podría llevar todos los impuestos provinciales a cero. Entonces, nuestros candidatos políticos en Catamarca van a decir ‘venimos acá a hacer motosierra’”, ejemplificó.

El funcionario también habló de revisiones que lleva a cabo su cartera sobre legislación vinculada a la propiedad intelectual. En este sentido, no faltó una mención al campo. Uno de sus representantes, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda, le había bajar de las retenciones.

“Me piden bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente”, argumentó Sturzenegger.

El ministro hizo referencia a semillas supuestamente desarrolladas por ingenieros argentinos que no pueden monetizarlas en el país porque “no pueden sostener esa propiedad intelectual”.

De esta manera, el ministro le puso números a los dos escenarios que trazó para la Argentina. Sin este tipo de reformas y con un crecimiento anual de 4% del PBI, consideró que en 15 años “tendría el nivel de ingresos que hoy tiene España” o “en 20 años tendríamos el ingreso que hoy tiene Australia”.

En el caso que las reformas impulsadas por la gestión libertaria tuvieran éxito, el escenario proyectado eleva la tasa de crecimiento anual a 6% del PBI. “En 20 años creo que estaríamos al nivel de ingreso que hoy tiene Estados Unidos”, indicó.

Luego de casi media hora, cerró su discurso y se dirigía a responder las preguntas de Zuchovicki. Sin embargo, se quedaron sin minutos. “El tiempo es algo que todavía no se puede desregular”, bromeó el presidente de BYMA.