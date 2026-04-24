Se quiebra una racha con la pobreza y podría haber un cambio de tendencia en el arranque de 2026

Los datos oficiales del Indec confirmaron hoy que la pobreza quebró una racha de seis trimestres consecutivos a la baja, lo que abrió la posibilidad —no certera aún— de que, en un contexto de aumento de la inflación y salarios deprimidos, el primer trimestre de este año muestre una suba de la pobreza.

La pobreza saltó al primer trimestre de 2024 a 54,8% en el marco del plan de estabilización que encaró el Gobierno para ordenar una economía que había terminado 2023 con la inflación más alta en más de tres décadas. Baja de precios mediante -gracias a un superávit primario, y saneamiento monetario y cambiario, entre otras medidas a las que se sumó el significativo aumento de la asistencia social a indigentes-, logró bajar la pobreza trimestre a trimestre -más allá de la estacionalidad- hasta el tercero de 2025.

El Indec publicó hoy los microdatos del cuarto trimestre de 2025. Se trata del primer trimestre que quiebra esa racha oficial. Del tercer trimestre, cuando la pobreza marcó un 26,9%, se pasó a 29,9% en el cuarto, según el procesamiento de los datos oficiales de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es un alza en la cantidad de pobres que llega a los 1,2 millones, según las proyecciones al total de población de la consultora ExQuanti.

Fue el propio Gobierno, cuando los números daban bien, el que inauguró la publicación del movimiento del porcentaje de pobres por trimestre. En rigor, el Indec publica semestralmente para evitar variaciones bruscas vinculadas a la estacionalidad de los ingresos. El último semestre terminó con una pobreza de 28,2%, lo que implicó una caída significativa de ese flagelo frente al primer semestre (31,6%) y al mismo período de 2024 (38,1%).

La indigencia, según el cálculo que hizo la UCA, apenas se habría movido entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado: de 6,0% a 6,1%.

Tanto ExQuanti como el econometrista de la Universidad Torcuato DiTella (UTDT), Martín Gonzaléz Rozada, habían proyectado, cuando se conoció el último dato de pobreza, que el cuarto trimestre había tenido un repunte. Los primeros habían estimado un 29,5%, cifra aproximada a la de hoy. La UTDT había calculado el mismo número que los técnicos de ExQuanti.

Los cálculos de la UCA en base a los microdatos del cuarto trimestre

Para evitar las diferencias por los pagos de aguinaldos, principalmente, la comparación entre trimestres debe hacerse entre períodos pares o impares. Si se contrasta el último trimestre de 2025 con el segundo del mismo año o con el cuarto de 2024, el Gobierno puede celebrar aún un descenso. Sin embargo, para los analistas, el quiebre de la racha trimestral, como la desaceleración que venía mostrando la baja en los últimos tiempos, sumada a la persistencia de la inflación e ingresos deteriorados (pese al debate entre datos que existe), anticiparía una suba de la pobreza en el primer trimestre de este año, el mismo que Javier Milei calificó como “difícil”.

Sin embargo, esa suba de la pobreza también podría ser transitoria, teniendo en cuenta que, más allá de los malos datos de salarios, inflación y actividad del primer trimestre, comenzaron a aparecer proyecciones privadas que prevén una desaceleración de los precios (en torno al 2,5%), un mejoramiento de los salarios asociado a los cierres de paritarias y un rebote de algunas actividades El tiempo dirá si se refleja en los datos socioeconómicos oficiales y si efectivamente ese repunte es sostenido en el tiempo. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se vienen “los mejores 18 meses” para la economía, por lo que las elecciones presidenciales del año que viene serán un “paseo por el parque” para el oficialismo libertario.

“Con la CBT (Canasta Básica Total) de marzo, el nowcast proyecta una tasa de pobreza de 29,0% para el semestre Oct25Mar26. El IC al 95% es [27,5% - 30,4%]”, escribió González Rozada días atrás. “La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 29,5% para el cuarto trimestre de 2025 y 28,4% para el primer trimestre de 2026″, estimó el especialista. El tercer trimestre de 2025 —comparable con el primero de 2026— fue de 26,9%.

“En términos de fiabilidad del indicador, dados los cambios en la medición de los ingresos, solo sería factible hacer comparables entre el primer trimestre de 2024 en adelante, lo cual destaca la caída con respecto al contexto de devaluación, ajuste, liberación de precios, entre otros. En ese marco, igualmente, el proceso de caída se habría estabilizado a finales del año pasado y estaría teniendo un aumento durante el primer trimestre de este año”, dijo a LA NACION, Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En el Gobierno hubo una mención a la baja de la pobreza, especialmente en niños. La hizo la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello. “La pobreza infantil muestra un descenso sostenido. A fines de 2023, casi 7 de cada 10 chicos eran pobres. Hoy son 4 de cada 10″, dijo la funcionaria.

“En solo dos años logramos bajar casi 30 puntos porcentuales, que representan millones de chicos. Desde el Ministerio de Capital Humano trabajamos para ampliar las oportunidades de las familias y garantizar mejores condiciones de desarrollo para los chicos. En ese camino, es clave considerar que distintas mediciones pueden arrojar resultados diferentes según su metodología. Por eso, se toma como referencia la fuente oficial del Indec, que ofrece datos consistentes y representativos a nivel nacional”, afirmó una de las funcionarias más cercanas al Presidente.

Una bandera en debate

En su último informe, ExQuanti reconoció que “ha existido una importante reducción de la pobreza lograda por la actual gestión”, pero –en un debate abierto con la perspectiva que propala el Gobierno sobre los pobres que el kirchnerismo metió debajo de la alfombra y dejó en “herencia” a la actual gestión–, señaló que “fue precedida del más significativo aumento que se haya experimentado en el total de personas pobres en un lapso de tiempo tan corto, si se observa la serie reciente”. En el documento elaborado por sus especialistas se discute así el “efecto Milei” en la pobreza y la exitosa consigna de que el libertario sacó a 12 millones de personas de ese flagelo.

“Debe advertirse que vino precedida (la baja de la pobreza en el mileísmo) de un incremento de 7,7 millones de personas pobres atribuible a su propia influencia”, indicaron los especialistas en pobreza de ExQuanti. En el Gobierno afirman que eran los pobres escondidos debajo de la alfombra gracias al Plan Platita y los congelamientos. “La evolución neta de pobres para la ‘Era Milei’ es de una reducción efectiva de 2,56 millones de personas”, calcularon.

ExQuanti agregó que hoy existen en la Argentina un 41% más de pobres que en 2017. Aún hay 4,5 millones más de pobres que hace ocho años. “Con el agravante de que, a partir de fines de 2025, la pobreza vuelve a subir”, adelantaron. Para el Gobierno, será sólo una suba transitoria, ya que, como dijo un integrante del equipo de Caputo, la economía entró al punto dulce.