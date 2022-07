Segmentación de tarifas: qué debo hacer si soy inquilino para conservar los subsidios de luz y de gas

Con el objetivo de impulsar la segmentación de tarifas, el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) está habilitado hasta el final de mes para que lo completen aquellos usuarios que no quieran perder los subsidios de luz y gas dado que las personas que no se registren corren peligro de perder la ayuda estatal para pagar las boletas energéticas.

En este sentido, cabe resaltar que las personas que alquilan una propiedad podrán mantener el subsidio aunque no sea los propietarios del domicilio. Para eso, es necesario que ellos también se inscriban en el RASE, tal como deben hacer las personas que no tengan la factura del servicio a su nombre. Allí, simplemente deberán aclarar que no son los titulares.

En el caso de los usuarios que tiene más de un servicio de gas o electricidad a su nombre, solo podrán registrar un domicilio en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

¿Quiénes deben completar el formulario?

Todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares deberán completar el formulario. Para poder organizar el registro, la carga se deberá hacer según la terminación del DNI del solicitante:

Documentos terminados en 0, 1 y 2: entre el 15/7 y el 19/7.

Documentos terminados en 3, 4 y 5: entre el 20/7 y el 22/7.

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: entre 23/7 y el 26/7.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía está habilitado en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina, dentro de la sección de Mis Trámites.

En tanto, aquellos que no tienen acceso a internet podrán completarlo de manera presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otros).

El formulario de la segmentación de tarifas de gas y luz puede presentar se forma digital o presencial Enrique Villegas - LA NACION

¿En qué consiste el formulario y qué datos debo presentar?

El viernes pasado, en una conferencia de prensa, el secretario de Energía, Darío Martínez, destacó que la segmentación de las tarifas “es un gran esfuerzo que hace el Estado para seguir cuidando a la mayoría de los ciudadanos” dado que, enfatizó, uno de los objetivos del Gobierno es “que los subsidios de la Argentina se utilicen de una manera más eficiente e inteligente, y se concentren en los sectores que más los necesitan”.

Del mismo modo, resaltó que “es un formulario simple”, pero para el que “hay que tener la información y las facturas de energía eléctrica y de gas, y los datos personales de cada conviviente”. Y celebró: “Veo que es una gran herramienta que va a ayudar a decidir y es la base de una herramienta que le va a servir al Estado para tomar otras decisiones”.

Para completar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, el usuario deberá presentar: