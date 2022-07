Chiche Gelblung reveló la extraña adicción que sufrió y que lo llevó a tener problemas en su casa: “No podía parar”

El mundo de las adicciones es tan basto como complejo y, a pesar de que es un tema que cada día se trata más, aún así continúa envuelto en un aire de vergüenza y de secreto. Con el objetivo de ubicar el debate en la agenda pública y de hablarlo sin tabúes ni estigmatización, Gastón Pauls se dedica a entrevistar diversas figuras relevantes en Seres Libres (Crónica TV). En la edición más reciente, el conductor protagonizó un mano a mano con Chiche Gelblung quien, tras años involucrado en trabajos vinculados a esta problemática, reveló que él también la vivió.

Chiche Gelblung reveló la extraña adicción que sufrió y que lo llevó a tener problemas en su casa

En una íntima entrevista con Pauls, Chiche se animó a mostrar su lado más vulnerable. Habló sobre la adicción, compartió su mirada sobre el complejo proceso de recuperación y recordó su experiencia con algunas drogas como la marihuana y la cocaína.

Apenas empezada la conversación, el conductor de Crónica se intrigó sobre por qué había aceptado la invitación. “Acá hablamos de adicción”, dijo con el objetivo de dejar en claro que no se tocarían otros temas, es decir, no había forma de escapar a la tan temida temática. “Porque estás haciendo una tarea muy importante, que es mostrar la otra cara del placer. Estás mostrando la verdadera cara”, contestó el periodista, sin dar vueltas.

Chiche Gelblung y Gastón Pauls protagonizaron un mano a mano captura de video

“Para los caretas que nunca conocieron lo que pasa en el mundo de la recuperación no es nada. Pero yo lo conozco, lo viví”, agregó y reveló que le dedica parte de su tiempo, en especial de los fines de semana, a dar conferencias y charlas a personas que están en proceso de superar sus adicciones.

Metido en el ambiente del periodismo y la televisión desde su juventud, Gelblung fue testigo del avance de la cocaína como una droga de “elite” a algo consumido por mucha gente y se refirió a este fenómeno como “la democratización de las drogas”. A su vez, recordó su primera -y única- experiencia con el estimulante.

“Alcohol yo nunca tomé, pero con cocaína me podría haber pasado. Yo transitaba mucho la noche y es muy común”, dijo a modo de introducción. Y continuó: “La cocaína vino de arriba para abajo. Ibas a cocktails muy ‘paquetes’ y en la mesa hay cocaína. No era una cosa oscura. A mí nunca me tentó”.

No obstante, cuando la probó no fue en en el contexto de una fiesta sino que se dio en el ámbito laboral. “La única vez que probé cocaína fue en el departamento de policía, habían hecho un secuestro y me invitaron a verlo porque era periodista. Me puse cocaína en el labio y se me durmió, se me cayó la boca porque era pura, pura”, relató, entre risas.

Chiche Gelblung recordó una compleja etapa de su vida Fuente: Archivo - Crédito: Mauro Alfieri

Llegado un punto de la entrevista, Pauls apuntó a otra arista: si alguna vez él había enfrentado la adicción de manera personal. “En todos nosotros hay un gen adictivo”, respondió con total honestidad. “Yo tengo un espíritu adicto coleccionista, me pasa con las lapiceras, con las camisas, era adicto a la ropa, no podía parar. Cuando encontraba un pantalón que me gustaba compraba 4, de distintos colores y hasta de diferentes medidas por si engordaba, en un momento no tenía lugar en mi casa, con la ropa era compulsivo”, reveló.

Aunque no entró en detalles sobre cómo pudo superarlo, dejó en claro que ya quedó en el pasado y hasta afirmó que no recuerda cuando fue la última vez que se compró alguna prenda de vestir.