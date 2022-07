Mostró una forma jamás vista de hacer el choripán y lo aplaudió todo Twitter

Un usuario de Twitter subió a su cuenta un video en el que muestra una forma diferente de hacer un producto entrañable del acerbo gastronómico argentino: el choripán. Y sucedió que la manera original y tentadora de elaborar este clásico sándwich criollo que exhibió el tuitero provocó en sus seguidores una ola de comentarios de aprobación, elogios de todo tipo y despertó en la gran mayoría las ganas de probar esa reversión culinaria con aspecto de manjar del querido “chori”.

Es un video de apenas 32 segundos, pero que alcanza y sobra para despertar el apetito de quien se exponga a sus imágenes. Es simplemente una secuencia de una manera original de hacer un choripán, que fue subida a su cuenta de Twitter por el usuario Luch0. Este tuitero, sabedor de la fuerza de la grabación que estaba posteando, simplemente escribió como comentario de su publicación: “La p... madre”, con muchas letras “e” sobre el final de “madre” y una serie de emoticones de una persona sonriente a la que se le hacía agua la boca.

La original manera de elaborar un choripán que sorprendió a todo Twitter

La expresión de admiración de Luch0 tenía su razón de ser y su respaldo en las imágenes que subió. Allí se ve a una persona -solo sus manos- que hace un choripán de una manera nunca antes vista. En rigor, el video del choripán fue realizado y subido originalmente en el sitio de Instagram de comida a la parrilla “El mago cocina”, una cuenta que tiene más de 1.700.000 seguidores. Allí, la grabación recibió unos 103.000 me gusta, antes de ser subida por Luch0 a Twitter, donde sumó otros 57.000 likes.

En el video, el protagonista de la grabación, un verdadero ‘Mago’, hace un corte en la piel del chorizo y luego quita todo lo que el embutido lleva en su interior. Más tarde, el cocinero aplasta la carne triturada del chorizo para darle la forma de una especie de bife.

La publicación original del video corresponde a la cuenta de Instagram El mago cocina Instagram / @elmagococina

En la siguiente secuencia, se ven dos de estos bifes hechos con el chorizo sobre una plancha encima de una parrilla encendida, cocinándose sobre un poco de aceite. A su lado, en la misma plancha, el hacedor del original plato colocó jamón y queso, mientras daba vuelta los chorizos.

Con la agradable melodía de “Riders on the Storm”, de The Doors, de fondo, el video continúa con el hombre poniendo chimichurri en dos panes tostados abiertos como para armar el sándwich. El jamón y el queso, en tanto, seguían cocinándose juntos en la plancha, hasta que el primero quedó bien cocido, y el segundo, derretido.

En ese momento exacto, el cocinero puso los chorizos sobre los panes, colocó, encima de ellos, unas hojas de rúcula y luego, el jamón y el queso. Finalmente, el ‘mago’ cerró el sandwich con un segundo pan tostado, cortó los choripanes y los exhibió a cámara. El resultado, al menos a la vista, fue un producto delicioso y muy tentador.

Lucho subió la original elaboración del choripán y el video recibió cientos de comentarios positivos y recibió casi 57.000 me gusta Twitter / @Locog4m3

“Así salía este tremendo sándwich de chorizo a la plancha, para la previa del asado. Sin su piel, con jamón y queso dorado en la plancha también, chimichurri para un pan tostado en la parrilla previamente y un poco de rúcula, para decorar esta bomba de sabor que tenés que hacer sí o sí”, escribió el autor del original choripán en su cuenta de Instagram, junto al video con el suculento plato.

Tanto en la publicación original de Instagram como en la reproducción de Twitter, la novedosa receta recibió cientos de comentarios positivos, y muchos elogios de usuarios que mostraron fervorosos deseos de probar ese choripán. “Me hiciste dar hambre”, fue una de las respuestas de los tuiteros; “Esto es obra del mismísimo demonio”, escribió otra usuaria; “Lo llevó a otro nivel. Necesito 10 de esos”, agregó un tercero.

En Instagram, en tanto, el posteo original también recibió una andanada de alabanzas de todo tipo, y muchísimos emoticones de aplausos. “Gracias. Necesitaba esta receta en mi vida”, “Parafraseando a René Lavand: ‘No se puede hacer más... tentador’”; “¿Esto es real? Es decir, ¿Es real?”, fueron algunos de las respuestas que aparecieron bajo el video, de gente que expresaba a la vez su asombro y su apetito por el plato cuya elaboración acababan de presenciar.