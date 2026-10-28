Según el Banco Provincia, el 36% de los trabajadores del sector privado se queda sin saldo en la cuenta sueldo el día 10 del mes

Un relevamiento del Banco Provincia sobre más de 320.000 cuentas sueldo del sector privado concluyó que el 36% de los trabajadores se queda sin saldo proveniente de su haber mensual hacia el día 10 del mes.

La entidad financiera bonaerense señaló que el ingreso “se agota más rápido” debido al pago de gastos fijos y tarjetas de crédito, en un contexto de caída generalizada del consumo.

El análisis, correspondiente a julio de 2026, abarcó a empleados que perciben sus haberes en la institución y no los transfieren a otras entidades. “El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares”, aclaró.

Un relevamiento del Banco Provincia detalló que el 36% de sus clientes que cobran su sueldo en la entidad del sector privado se quedaron sin sueldo al 10 de julio de 2026 Banco Provincia

En ese contexto, se detectó que dentro de los primeros cinco días posteriores al cobro, todo el universo analizado ya había utilizado la mitad de su remuneración. “En esos primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se paga la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler”, observó el documento.

Para el día 10, el 36% de los titulares de las cuentas analizadas se había quedado sin los fondos de su salario. En tanto, hacia el 20 ese porcentaje ascendió al 57%. Por lo tanto, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.

El relevamiento evaluó que “el sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más”. Según datos de la entidad, hubo una caída del salario real del 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió el 8,6% en el mismo período. “Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%”, agregó.

Esta información toma relevancia tras los dichos del presidente Javier Milei, que cuestionó a quienes sostienen que hay gente que no llega a fin de mes: “Si se quedan sin plata verdaderamente el día 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber? ¿Ustedes se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa? Reflexionemos. No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”.

El discurso de Milei en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026

“El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

El análisis detectó una tendencia entre diciembre de 2023 y 2025. En ese período, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%. También creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5%.

Los más afectados

El relevamiento del Banco Provincia destacó que afecta mayormente a quienes perciben ingresos bajos: el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de un 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14.

“A medida que aumenta el nivel de ingresos, la situación mejora, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24″, detalló el estudio.

Cinco de cada 10 trabajadores con ingresos bajos que cobran su sueldo en el Banco Provincia se quedan sin saldo hacia el día 7 del mes Banco Provincia

La comparación histórica también muestra que el empeoramiento fue más intenso en los segmentos de menores recursos, incluso al contrastar personas con similar poder adquisitivo. Entre quienes perciben ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para ingresos de $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos, mientras que para salarios equivalentes a $4 millones, el aumento fue de 1,5 puntos.