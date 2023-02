Sergio Massa prometió medidas para aspirar pesos y reducir la inflación

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que en los próximos días, con el objetivo de bajar la inflación, se anunciarán una serie de medidas para esterilizar los pesos que quedaron en circulación luego de haber sido emitidos durante la pandemia de Covid-19.

En una entrevista con el programa Conecta2, Massa fue consultado por las herramientas a través de las cuales iba a intentar bajar la inflación, que rebotó en enero y se ubicó en el 6%, y dijo que el programa financiero no solo tiene que servir para darle estabilidad a la cotización de los dólares financieros, sino también “para garantizar un proceso de recuperación de los pesos que hay en la calle”.

“Este es un trabajo que en los próximos días se va a conocer públicamente con algunas medidas que vamos a tomar. Tenemos que reducir las Leliq, reducir la cantidad de pesos que hoy están circulantes en el sistema financiero y producen una espiral, y tratar de que el Estado responda a eso de una manera inteligente y eficiente”, afirmó, sin dar más precisiones sobre las medidas.

En otro punto de la conversación, dijo que no es necesario acelerar la reducción del gasto público, sino que el problema son los pesos que quedaron dando vueltas y se transformaron en “un instrumento de espiralización de operaciones financieras y de dolarización”.

“Hay algo que el Gobierno puede hacer, y que va a hacer en los próximos días para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos que son pesos excedentes, producto de un país que tenía un crédito en dólares con el Fondo que tenía que renegociar y que no tuvo mercado de capitales por una negociación muy desgastante con los bonistas. Esos pesos, que no se le pidieron prestados a nadie, pero cuando los emitís son como pagarés, de alguna manera hay que rescatarlos. Hay que hacer un trabajo de rescate, pero eso no puede suponer frenar la economía, por eso hay que hacerlo gradualmente”, agregó.

Consultado por LA NACION, el economista de la consultora Ledesma Gabriel Caamaño dijo que quien debería esterilizar los pesos es el Banco Central, pero en el último directorio se mantuvo sin cambios la tasa. “Lo que dice Massa me suena a humo, a que te vende una cosa por otra. Van a intentar seguir colocando títulos públicos contra liquidez bancaria que está colocada en el balance del Central, y van a decir que el Tesoro absorbe, pero no lo hace. El problema es el enfoque de política económica, pero, si quisieran ganar tiempo de una forma razonable, lo que deberíamos ver es un Banco Central que sube su tasa y se pone más contractivo”, opinó, en referencia a la política monetaria.

En el mismo sentido se manifestó Amílcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur). “Lo que pueden llegar a hacer y venderlo como que es una esterilización es emitir un bono del Tesoro que sea utilizable como encaje, entonces ahí los bancos desarmarían sus Leliq en busca de esos bonos, que seguramente paguen más tasa de interés efectiva anual. Sin embargo, esto al fin y al cabo es monetariamente expansivo, porque cambiás Leliq por deuda del Tesoro y los pesos quedan circulando. Los únicos mecanismos por los cuales el Banco Central elimina pesos son Leliq, pases o vendiendo dólares. Yo no lo veo, lo que pueden hacer es lo de emitir un bono, pero ahí estás aumentando la exposición de los bancos al riesgo del Tesoro”, advirtió. Según él, para reducir Leliq y absorber pesos hay que bajar la emisión actual y la expectativa de emisión futura, lo que implicaría un anuncio de un sendero fiscal más duro para 2023 y 2024, que tampoco avizora como posibilidad.

Por último, Jorge Vasconcelos, economista del Ieral (Fundación Mediterránea), dijo que el Gobierno puede llegar a avanzar con el repo por US$1500 millones y usar esas divisas para rescatar Leliq. “Si ese es el caso, el endeudamiento del sector público consolidado no cambiaría, y la deuda en pesos se transformaría en deuda en dólares, con lo cual el problema de la transición de ningún modo se estará resolviendo. La oposición podrá argumentar que el Gobierno sigue estirando la mecha”, concluyó.