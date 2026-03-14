Shocks petroleros de 1973 y 1979: ¿algo para aprender?

El conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán, con ramificación en varios países más, genera enorme cantidad de preguntas que por ahora no tienen respuesta. La historia nunca se repite calcada; si lo hiciera, las computadoras y la inteligencia artificial reemplazarían el razonamiento humano. A modo de guía cabe preguntar: ¿qué ocurrió en el pasado cuando eventos militares y políticos generaron enorme turbulencia en el mercado del petróleo?

Al respecto, consulté al norteamericano Sam Harold Schurr (1918 - 2002), quien estudió en la universidad Rutgers. Entre 1939 y 1943 trabajó en el National Bureau of Economic Research, y a partir de 1954 en Recursos para el Futuro (RFF). Junto con Hans Hermann Lansberg, realizó trabajos pioneros en materia de economía y energía. “Desde el punto de vista personal eran bien distintos: Hans, el coleccionista de anécdotas, era extrovertido; Sam era más reservado y con perfil más bajo. Es difícil imaginar cómo podría haber evolucionado RFF –fundada en 1952- hacia un lugar prominente, sin la labor desarrollada por estos dos economistas, durante las décadas de 1950 y 1960. RFF estaba preocupada por la escasez y la dependencia de las importaciones, en materia energética y de materiales críticos, durante la guerra de Corea”, afirma Joel Darmstadter.

– El primer shock petrolero es un subproducto de la guerra del Yom Kippur, desarrollada entre el 6 y el 22 de octubre de 1973.

– Las fuerzas que generaron el primer shock petrolero comenzaron a desarrollarse durante la década de 1960, porque entre dicho año y 1973 la demanda de petróleo aumentó 8% por año. En 1973 las principales economías del mundo crecían al unísono. Pero el shock fue precipitado por la referida guerra. El 20 de octubre de 1973 Arabia Saudita declaró un embargo total sobre las exportaciones petroleras con destino a Estados Unidos. Más tarde, los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) extendieron el embargo a Holanda, el gobierno europeo que expresaba mayor apoyo hacia EEUU. El embargo fue simbólico: la reducción de la extracción fue lo que realmente transformó al mercado, acelerando agudamente el desequilibrio entre oferta y demanda, y demostrando el extraordinario poder de los países petroleros.

– ¿Dónde y cuándo nació la OPEP?

– Fue fundada en Bagdad el 10 de setiembre de 1960 por representantes de Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. La novedad de 1973, entonces, consistió en que “el mercado petrolero dejó de ser un oligopsonio, para comenzar a ser un oligopolio”, apuntó Jorge César Ávila. La OPEP estaba encabezada por el sheik Ahmed Zaki Yamani, de Arabia Saudita.

– Volvamos a 1973.

– El 4 de noviembre la OPEP clasificó a los países importadores en preferidos, neutrales y sujetos a embargo. Un mes más tarde los reclasificaron en países más favorecidos, amistosos, neutrales y hostiles. En octubre los países integrantes de la OPEP acordaron reducir la extracción 5% por mes. Dependiendo del tipo de crudo y el mercado donde se lo mide, entre mediados y fines de 1973 el precio del petróleo aumentó entre 280% y 339%.

– ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional, a raíz de todo esto?

– El 17 de enero de 1974 creó la “Facilidad petrolera”, para que los países importadores de petróleo pudieran conseguir recursos, principalmente de los países petroleros, para pagar el mayor precio del producto.

– ¿Qué impacto tuvo el primer shock petróleo, sobre la economía del Grupo de los 7?

– Fortísimo. El PBI conjunto de Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, Canadá e Italia, que durante el quinquenio 1968-1972 había crecido 4,6% por año, se estancó por completo entre 1974 y 1975. En tanto que la tasa de inflación del G7, medida por precios al consumidor, pasó de 4,8% anual durante el quinquenio 1968-1972, a 13% en 1974 y a 11,5% en 1975; en tanto que medida por precios mayoristas trepó de 3,6% anual durante el quinquenio 1968-1972, a 12,3% en 1973 y a 22,2% en 1974 (en 1974 el nivel general de los precios mayoristas aumentó 13,4% en Alemania, 18,8% en Estados Unidos, 23,4% en Gran Bretaña, 31,4% en Japón y 40,7% en Italia).

– ¿Cuándo y por qué se desarrolló el segundo shock petrolero?

– Tuvo dos fases: 1979, como consecuencia de la caída del Sha de Irán, y 1980, a raíz de la guerra entre Irán e Irak. El aumento del precio fue menor y más desparramado en el tiempo que durante el primer shock, lo cual favoreció su absorción. El precio del petróleo aumentó 178% a lo largo de un año, a partir de noviembre de 1978. Producto de la incertidumbre política, el precio del oro también aumentó muchísimo, rozando los US$1000 la onza troy, una enormidad en aquel entonces.

– En el plano financiero y cambiario el segundo shock petróleo tuvo fuertes consecuencias en la Argentina.

– Efectivamente. A la operación crediticia basada en los mayores ingresos de los países exportadores de petróleo se la denominó el “reciclaje de los petrodólares". La Argentina se benefició del referido reciclaje, endeudándose a baja tasa de interés y plazos largos. La mayor parte del endeudamiento fue con bancos comerciales, vía préstamos sindicados.

– ¿Por qué la Argentina era entonces elegible para recibir préstamos?

– Porque un gobierno militar no era mal visto entonces, porque José Alfredo Martínez de Hoz generaba confianza, pero además porque la Argentina tenía superávit comercial y baja relación deuda pública/PBI, porque al gobierno presidido por María Estela Martínez de Perón nadie le prestaba.

– Con el paso del tiempo, la bendición se convirtió en maldición.

– Efectivamente. La política monetarista implementada por Paul Adolf Volcker, a partir de 1979, más el hecho de que a mediados de agosto de 1982 el ministro de Finanzas de México les dijo a las autoridades monetarias de los países acreedores que su país no podría seguir honrando sus pagos en concepto de servicio de deuda, tuvo un impacto inmediato y dramático. En la Argentina la crisis de la deuda demoró una década en ser solucionada.

– Por último, en 1986 se produjo un antishock petrolero.

– Cuando la economía mundial se recuperó en 1983, quedó en claro que se habían modificado algunas cosas luego del segundo shock petrolero. La importancia del petróleo disminuyó dentro de la demanda total de energía, particularmente en las industrias del acero y el cemento; la participación de la OPEP dentro de la oferta mundial de petróleo cayó, al pasar de 48% en 1979 a 28% en 1985; e ingresaron a la industria petrolera una multitud de oferentes y demandantes nuevos. El antishock petróleo comenzó en enero de 1986, cuando el precio cayó súbitamente de US$25 el barril, a US$10. Entre el primer shock y el antishock pasaron 13 años.

– Don Sam, muchas gracias.