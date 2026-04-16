Europa enfrenta un límite de “seis semanas” de combustible aéreo por la guerra en Irán

PARÍS.– A Europa le quedan aproximadamente “unas seis semanas de combustible para aviones”, afirmó el jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en una amplia entrevista con AP, al advertir de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como “la mayor crisis energética” que se ha enfrentado jamás, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz.

Una fotografía aérea muestra las instalaciones petroleras de la refinería del puerto de Baniyas, sobre el mar Mediterráneo, en Baniyas, el 15 de abril de 2026 BAKR ALKASEM - AFP

De acuerdo al especialista, el bloqueo del estrecho tendrá importantes implicaciones para la economía mundial. “Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo“, alertó luego.

El impacto se traducirá en “precios más altos de la nafta, del gas, precios elevados de la electricidad”, ejemplificó Birol a la AP.

"El impacto económico se sentirá de manera desigual, con algunos países “más afectados que otros”, precisó, mencionando a Japón, Corea del Sur, la India, China, Pakistán y Bangladesh como los más expuestos a la crisis energética.

Un largo convoy de camiones cisterna iraquíes cargados con diésel mientras espera descargar su carga en la refinería del puerto de Baniyas, el 15 de abril de 2026 BAKR ALKASEM - AFP

“Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina“, manifestó al respecto.

“Luego llegará a Europa y a Estados Unidos”, agregó durante la entrevista en su oficina de París.

Si no se reabre el estrecho de Ormuz, advirtió que en Europa podrían comenzar a cancelarse vuelos entre distintas ciudades por la falta de combustible para aviones.

Efectos de la crisis energética

La peor crisis del transporte aéreo en años ya se agravó esta semana, cuando Qantas Airways reparó sobre costos en espiral, Lufthansa señaló que podría verse obligada a dejar aviones en tierra y Virgin Atlantic alertó sobre una inminente escasez de suministros.

Desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, las compañías han aumentado las tarifas aéreas, introducido recargos por combustible y alterado rutas clave.

Un avión Boeing 737 de Qantas Airways despega del Aeropuerto Internacional de Sídney, en Australia, el 18 de agosto de 2025 DAVID GRAY - AFP

El CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, advirtió que el suministro de combustible de aviación seguirá restringido, lo que impulsará los costos al alza.

“El combustible seguirá siendo escaso y, por lo tanto, más caro durante el resto del año”, dijo Spohr al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lufthansa aún no ha dejado aviones en tierra por falta de combustible, pero esto “podría ser inevitable”, ya que la disponibilidad de queroseno ya es crítica en algunos aeropuertos, especialmente en Asia, afirmó el directivo.

Un trabajador carga combustible a un avión de Air Canada en el Aeropuerto Internacional DFW en Grapevine, Texas, el 14 de abril de 2026 LM Otero - AP

En Corea del Sur, la aerolínea de bajo costo T’way Air planea suspender temporalmente sin goce de sueldo a parte de su personal de cabina en mayo y junio, según informó un medio local, entre las primeras compañías en reducir su plantilla.

Un alto el fuego de dos semanas ha ofrecido poco alivio, con el estrecho de Ormuz aún cerrado, retirando del mercado aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, mientras que las refinerías necesitarán tiempo para reparar los daños sufridos.

Pasajeros abordan un avión de EasyJet en el aeropuerto de Milán‑Malpensa, el 13 de abril de 2026 STEFANO RELLANDINI - AFP

“A pesar de la pausa en el conflicto, seguimos preocupados por el suministro de combustible de aviación y el aumento de precios”, dijo el analista de UBS Jarrod Castle en una nota el martes, y agregó que los futuros del combustible de aviación para diciembre siguen más de un 50% por encima interanual.

El combustible, que normalmente es el segundo mayor costo de las aerolíneas después de la mano de obra, representa alrededor del 27% de los gastos operativos. Los precios se han más que duplicado desde que empezó el conflicto, superando ampliamente un aumento de aproximadamente el 50% en el precio del crudo antes del alto el fuego.

Pedido de intervención a Bruselas

La capacidad de vuelos, en particular desde Medio Oriente pero también hacia Europa, se ha reducido y no se prevé que vuelva pronto a los niveles previos al conflicto, señalaron analistas.

El CEO de Virgin Atlantic, Corneel Koster, dijo en una entrevista con Financial Times que la aerolínea cuenta con unas seis semanas de suministro asegurado de combustible de aviación antes de que el panorama se vuelva más incierto, coincidiendo con las declaraciones del director de la AIE.

El petrolero de crudo de bandera griega “Asahi Princess” es preparado en la refinería del puerto sirio de Baniyas, en la costa del mar Mediterráneo, el 15 de abril de 2026 BAKR ALKASEM - AFP

El martes, las aerolíneas europeas instaron a Bruselas a intervenir con medidas de emergencia para amortiguar el impacto, entre ellas la compra de combustible a nivel de la Unión Europea (UE), la suspensión temporal del mercado de carbono del bloque para la aviación y la eliminación de ciertos impuestos al sector.

El grupo sectorial Airports Council International Europe (ACI) advirtió la semana pasada que Europa podría enfrentar una escasez sistémica de combustible de aviación en tres semanas.

Agencias AP y Reuters