Precio del petróleo hoy: el Brent supera los US$110 por la crisis en el estrecho de Ormuz y la tensión entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo Brent volvió a subir con fuerza y supera este martes los US$110 por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el riesgo creciente sobre el estrecho de Ormuz, el punto más sensible del comercio energético global.

En las primeras negociaciones del día, el Brent cotiza a US$110,41 el barril, por lo que logró reacomodarse levemente por debajo de los US$111 que llegó a mostrar durante esta madrugada. Mientras tanto, el crudo estadounidense WTI superaba los US$115, en medio de la cuenta regresiva impuesta por Donald Trump a Irán para reabrir el paso marítimo.

“Una civilización entera morirá esta noche”, advirtió el presidente norteamericano, a través de un fuerte posteo en sus redes sociales. El dato clave es estructural: por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Cuando ese canal se bloquea, el impacto es inmediato y global.

Por qué sube el petróleo hoy

El mercado dejó de moverse por expectativas y empezó a reaccionar a hechos concretos. El estrecho fue cerrado de facto tras los ataques de Estados Unidos e Israel a fines de febrero, y Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego, endureciendo su postura.

La amenaza de Washington es directa: si Irán no reabre el paso antes del plazo fijado, podría enfrentar ataques sobre infraestructura clave, como puentes y centrales eléctricas.

El precio del petróleo Brent volvió a subir con fuerza y superó los US$111 por barril JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, el petróleo se transformó en un activo de riesgo puro. Los operadores ya descuentan un escenario donde los daños no se limitan al corto plazo. “El riesgo en el campo de batalla ya no es teórico”, señalaron analistas citados por Reuters.

El efecto Ormuz: un cuello de botella global

El problema no es solo la guerra, sino dónde ocurre. El estrecho de Ormuz funciona como un verdadero cuello de botella del petróleo mundial.

Las consecuencias ya se ven:

Caída en las exportaciones del Golfo Pérsico

del Golfo Pérsico Suba récord en las primas del crudo saudí hacia Asia

hacia Asia Refinerías en Europa y Asia buscando proveedores alternativos

Incluso si el conflicto se desactiva, el mercado teme que los daños en infraestructura energética dejen fuera de circulación millones de barriles durante meses.

La amenaza de Trump a Irán

Más presión: Rusia, OPEP+ y el factor guerra

La tensión se amplifica con otros frentes. Rusia denunció ataques con drones a una terminal clave en el mar Negro, que maneja cerca del 1,5% del suministro global.

Al mismo tiempo, la OPEP+ anunció un aumento de producción para mayo, pero el mercado lo relativiza: no alcanza con producir más si el petróleo no puede transportarse.

El resultado es un desacople clásico en contextos de crisis: la oferta teórica sube, pero la oferta real cae.

Qué puede pasar con el precio del Brent

Hoy el petróleo no está en un equilibrio económico, sino en un equilibrio geopolítico. El precio refleja más el miedo que los fundamentos.

Hay dos escenarios que dominan el mercado:

Escalada del conflicto: más presión alcista, con el Brent consolidándose arriba de US$110

más presión alcista, con el Brent consolidándose arriba de US$110 Acuerdo o alto el fuego: posible baja rápida por alivio

Pero hay un matiz clave: incluso con paz, los daños ya hechos podrían sostener precios elevados.

Una imagen de junio del año pasado. Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán, GIUSEPPE CACACE - AFP

Impacto en la Argentina: oportunidad y riesgo

Para la Argentina, el nuevo escenario abre una ventana y un problema al mismo tiempo. Por un lado, mejora la rentabilidad de Vaca Muerta y potencia el ingreso de dólares por exportaciones energéticas.

Por otro, implica:

Mayor presión sobre los combustibles

Suba de costos internos en dólares

Riesgo de impacto inflacionario en una economía todavía frágil

El petróleo, una vez más, dejó de ser solo un commoditie. Volvió a ser un factor de poder global. Y cuando eso pasa, el precio deja de responder a la lógica económica tradicional y pasa a depender de algo mucho más difícil de prever: la guerra.