“¡Show me the money!” La arenga de Peter Lamelas a empresarios para que inviertan en la Argentina

NUEVA YORK.- Estuvo aplaudiendo con euforia a Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso hace poco más de una semana. Y hoy fue, en esta ciudad, uno de los principales sponsors del gobierno argentino ante inversores extranjeros que participaron de un encuentro a puertas cerradas con gobernadores de diez provincias y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pasado el mediodía, Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, conversaba en las escalinatas del Council of the Americas, el lugar elegido, cuando le preguntaron si el Argentina Week -un evento promocional para atraer capitales foráneos- sería exitoso. Lamelas contestó con una frase de la película Jerry Maguire protagonizada por Tom Cruise. “Esto va a ser ¡show me the money!’, ¡enséñame el dinero! Acá va a haber muchas compañías americanas para invertir en la Argentina”, dijo entre sonrisas.

“¿Van a venir las inversiones?”, le preguntó LA NACION. “Sí, estamos trabajando en eso”, contestó, interesado en el rumbo de la semana argentina organizada por JP Morgan, Bank of America y el gobierno argentino. “Va a ser muy exitoso”, sostuvo, y añadió: “Hay muchas compañías americanas y del mundo que quieren ir a la Argentina”.

"Show me the money", la frase de película que usó Peter Lamelas para definir el Argentina Week

Pero el embajador, que suele subir a sus redes videos en los que se muestra más informal, habló también sobre el encuentro que tuvieron la semana pasada Donald Trump y el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. El presidente de Estados Unidos recibió al equipo campeón de la MLS, el Inter Miami. Hubo intercambios con Messi y Rodrigo de Paul. “¿Cree que Argentina va a salir otra vez campeón?”, le preguntó una cronista a Lamelas. “Sí, como no, siempre. Trump nunca quiere perder y Messi no va a querer perder tampoco”, bromeó.

Lamelas contó que todavía le cuesta diferenciar las reglas del fútbol clásico y del fútbol americano. “Pero he ido a un juego de River y Boca, el superclásico, y también fui al estadio de River. Todavía estoy decidiendo con cuál de los dos me quedo. Pero sí apoyo a la selección argentina”, añadió.