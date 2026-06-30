Si no me depositan hoy el aguinaldo, hasta cuándo me lo pueden pagar en 2026

Este martes 30 de junio es la fecha límite para el pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario), y quienes por alguna razón no hayan recibido al liquidación hoy, deben saber hasta cuándo se lo pueden pagar en 2026.

La fecha de pago de la segunda cuota del SAC Cecilia Di Dio - Shutterstock

Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo en 2026

La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio. Según lo estipulado, el plazo máximo de pago es la última jornada laboral del sexto mes del año, que en 2026 cae el martes 30 de junio.

No obstante, la ley contempla un margen de maniobra para los empleadores, quienes disponen de un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite. Por este motivo, algunos empleados registrados reciben el dinero recién el lunes 6 de julio.

Este derecho alcanza exclusivamente a los trabajadores bajo relación de dependencia y a los beneficiarios del sistema previsional, tales como jubilados y pensionados.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para quienes trabajaron el semestre completo, de enero a junio, el aguinaldo se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida en ese período.

Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para este caso, la liquidación es proporcional al tiempo efectivo de prestación de servicios. La fórmula aplicada consiste en dividir el salario máximo por los 12 meses del año y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Los días de gracia que tienen los empleadores para pagar el aguinaldo Shutterstock

Quién creó el aguinaldo en la Argentina

Este beneficio, que representa la mitad del sueldo más alto de cada semestre, posee un origen histórico ligado a la antigua Roma. En aquel entonces, los ciudadanos intercambiaban regalos el 1 de enero bajo el nombre de Kalendariae strenae como señal de buen augurio.

El término aguinaldo deriva de la frase latina “hoc in anno”, cuyo significado es “en este año”. Con el paso de los siglos, esta costumbre evolucionó hasta transformar la entrega de obsequios de los patrones a sus empleados en una práctica común durante la época navideña.

En el plano local, los primeros antecedentes aparecen en la década de 1880. En ese periodo, los comerciantes otorgaban un monto adicional a quienes demostraban un desempeño destacado al concluir el ciclo anual.

El intendente porteño Manuel Güiraldes impulsó en mayo de 1910 el “Aguinaldo del Centenario”, el primer pago oficial registrado en el país, destinado a los empleados municipales en el marco de las celebraciones patrias.

El avance definitivo hacia la institucionalización ocurrió en 1945. Durante el gobierno de Edelmiro Julián Farrell, las autoridades establecieron el beneficio mediante un decreto. Juan Domingo Perón, quien ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, impulsó esta medida como parte de un esquema de protección laboral.

Poco tiempo después, el 20 de diciembre de 1946, el Congreso aprobó la ley 12.921, que obligó a los empleadores a pagar el SAC junto al Salario Vital Mínimo y otros conceptos básicos. Finalmente, la ley 17.620 dictada en 1968 dividió el pago en dos cuotas anuales, modalidad que persiste en la actualidad.