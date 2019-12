Pertenecer tiene sus privilegios

Productividad & bienestar personal

Martina Rua SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019

Últimos días del año, y en muchas oficinas y trabajos se arman distintos encuentros para celebrar o brindar por el período que se termina. En algunos casos es por algún logro del año puntual o simplemente para festejar el fin de un período de mucho esfuerzo y trabajo con colegas. Pero no todos son convocados a estos happy hours, brindis o comidas. Pensá en las personas con las que trabajaste este tiempo. ¿Están todos invitados a estos espacios?

La pertenencia social es una necesidad humana básica, sin embargo, cuatro de cada diez personas se sienten excluidas y aisladas en el trabajo y esto resulta en menor compromiso y bienestar en la organización. Y fin de año es un momento donde este sentimiento se manifiesta con mayor intensidad.

Esto descubrieron los especialistas en ciencias del comportamiento Evan Carr y Andrew Reece, en el relevamiento The Value of Belonging at Work, realizado entre más de 2000 personas a través de su plataforma BetterUp en el que el 40% de los entrevistados dijo padecer el no sentirse parte o tenido en cuenta por sus compañeros de trabajo.

Una de las razones por las que el sentimiento de exclusión o no pertenencia es perjudicial porque duele literalmente hablando: los investigadores descubrieron que la sensación que se manifiesta es similar al dolor físico.

"Es una picadura que todos hemos experimentado en un momento u otro. Sentirse excluido es un problema profundamente humano, por lo que sus consecuencias son tan pesadas y sus causas son tan difíciles de erradicar incluso en los lugares de trabajo más saludables" dicen y citan el paper Does Rejection Hurt? An fMRI Study of Social Exclusion de la Universidad de California.

"En una época en la que se privilegia el individualismo, pertenecer no deja de ser importante. Hay distintos modos de pertenecer: un modo es haciendo masa, un "para todos" que implica el borramiento de la singularidad.

"Pertenecer tiene sus privilegios, decía una vieja publicidad de tarjeta de crédito, da cierta seguridad y bienestar pero justamente la publicidad apuntaba a que nada es gratis: es a costa a veces de un detrimento de lo más rico de los vínculos. Un modo distinto de hacer lazo es el que mantiene cierto margen de libertad, que habilita la posibilidad de lo inédito y aumenta la potencia de actuar de cada uno en el grupo, con sus diferencias", explica Laura Rivera, psicóloga y supervisora de Guardia del Hospital Argerich.

En el libro El poder del sentido, la periodista e investigadora Emily Esfahani Smith, despliega los cuatro pilares que, dice, nos dan sentido a las personas y uno de ellos es la pertenencia a los grupos.

"Ser parte de una comunidad genera mayor bienestar y sentido. La soledad, de la infancia a la vejez, impacta negativamente en la vida de las personas, en su salud y felicidad. Ser parte de algo, tener un lugar que significa algo para otros, ser nombrados por pares como parte de un interés común le da sentido a la vida. Sea la sociedad nacional de trompetistas o la de vendedores de cortadoras de pasto", explica.

Quienes trabajan de manera independiente, por ejemplo, como proveedores o asociados a muchos equipos durante el año, en diciembre experimentan cierta orfandad al "no pertenecer", cuando en realidad fueron efectivamente parte de proyectos, logros y desafíos durante todo el año. ¿Se te ocurren nombres de personas con la que trabajaste aunque no sean parte de un equipo "formal"? ¿Quizás son de tu misma empresa pero de otro sector? Muy posiblemente estén encantados de ser tenidos en cuenta para el momento de la celebración de un período que termina de trabajo conjunto.

Por otra parte, el sentimiento de pertenencia no solo es bueno para nuestro bienestar, sino que también es negocio. De acuerdo a los hallazgos de los investigadores, la alta pertenencia a un equipo u organización aumenta un 56% el desempeño laboral, genera una caída del 50% de rotación y un 75% de merma en los días de enfermedad.

Los empleados con mayor pertenencia en el lugar de trabajo también muestran un aumento del 167% en su disposición a recomendar a su empresa a otros, también recibieron el doble de aumentos y 18 veces más promociones.

Y sí, pertenecer tiene sus privilegios, pero no son los que nos proponía una vieja publicidad. Todavía quedan unos días de este año intenso y seguro tenés algunos nombres en la cabeza. Estás a tiempo de agradecer, hacer un llamadito y organizar el próximo brindis.