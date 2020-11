Chequeado: qué dijo Cristina Kirchner sobre el cepo de la gestión macrista

Fuente: AFP

"Macri tuvo que restablecer el cepo cambiario, pero con una restricción mucho mayor: solo se podía comprar US$200 por mes"

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación

La expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó el 27 de octubre una carta a 10 años de la muerte de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Allí se refirió, entre otros temas, a las restricciones para acceder al dólar durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (Cambiemos).

ENGAÑOSO

La comparación de Fernández de Kirchner respecto del cepo y el dólar es engañosa. Si bien los números son similares a los señalados por la vicepresidenta, las restricciones fueron distintas no solo en cuanto al monto que se puso como tope. El cepo cambiario dispuesto durante el gobierno de Fernández de Kirchner comenzó en 2011 y tuvo distintas facetas. Al final de su mandato, luego de la devaluación de enero de 2014, se habilitó nuevamente el "dólar ahorro". Las personas podían comprar hasta US$2000 por mes, pero requerían de una autorización de la AFIP para adquirir moneda extranjera y no todos podían comprar, porque el organismo recaudador no les otorgaba el permiso a todos los que lo solicitaban. Las medidas dispuestas por el gobierno de Macri en octubre de 2019 establecieron un cepo que habilitaba la compra de hasta US$200 por mes, pero en realidad cualquier persona con los recursos podían acceder a ese monto.

