La playa es uno de los destinos predilectos para las vacaciones de verano. Al momento de elegir un destino costero argentino, muchos toman en cuenta cuáles son las más destacadas para viajar. Para ello, la inteligencia artificial (IA) es una herramienta útil que puede determinar cuál es la mejor playa de la Argentina.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

ChatGPT Shopping Research te ayuda con las compras online

Cuál es la mejor playa de la Argentina, según la IA

ChatGPT señaló al consultarle sobre “cuál es la mejor playa de la Argentina” que “no hay una única “mejor” playa en Argentina de manera absoluta porque depende de lo que se busque". Algunos factores a tomar en cuenta son si se prioriza tranquilidad, belleza natural, actividades deportivas o servicios urbanos.

En ese sentido, dio un listado de las que se consideran las playas más destacadas de nuestro país, según rankings turísticos y guías de viaje:

Playa El Doradillo (Chubut)

El avistaje de ballenas es uno de los mayores atractivos de Playa El Doradillo Jesica Rizzo

Ubicada a pocos kilómetros de Puerto Madryn, se distingue por su carácter natural y casi virgen. La playa tiene arena gruesa y un mar calmo, con mareas amplias que permiten caminatas extensas. Su mayor diferencial es el avistaje de ballenas francas australes desde la costa durante la temporada, sin necesidad de embarcarse. No cuenta con infraestructura turística desarrollada, lo que refuerza su atractivo para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, silencio y paisajes patagónicos imponentes.

Playa Unión (Chubut)

Se encuentra cerca de Trelew y combina una extensa franja de arena con un perfil más urbano que El Doradillo. Es una playa amplia, ventosa en algunos momentos, lo que es ideal para deportes náuticos como kitesurf o windsurf. Dispone de servicios, balnearios, restaurantes y un paseo costero activo durante el verano. Resulta una opción equilibrada entre naturaleza patagónica y comodidades turísticas.

Las Grutas (Río Negro)

Es una de las playas más reconocidas del país, especialmente por tener aguas relativamente más cálidas que el promedio de la costa argentina. Sus acantilados, cuevas y formaciones rocosas le dan un paisaje particular. En verano ofrece una intensa vida turística, con balnearios bien equipados, actividades recreativas y una ciudad que se adapta plenamente a la temporada. Es ideal para quienes priorizan bañarse en el mar y contar con una estadía con servicios completos.

Mar del Plata (Buenos Aires)

Mar del Plata es uno de los destinos argentinos más convocantes en el verano Mauro V. Rizzi

Este destino bonaerense destaca por tener un conjunto de playas con perfiles muy diversos. Playa Bristol es céntrica y concurrida, con fuerte impronta urbana. Playa Varese es más resguardada y familiar, mientras que Playa Grande se asocia a un público más joven y deportivo, con olas para surf y gastronomía de nivel. La ciudad suma una amplia oferta cultural, comercial y nocturna, lo que la convierte en un destino integral más allá del mar.

Pinamar y Cariló (Buenos Aires)

Pinamar se caracteriza por sus playas amplias, arena fina y un entorno de médanos y pinos. Combina sectores con mayor movimiento y otros más tranquilos, además de una oferta gastronómica y comercial importante. Por su parte, Cariló tiene un perfil más exclusivo y tranquilo, con playas rodeadas de bosque y menor masividad. Ambos destinos son elegidos por quienes buscan naturaleza cuidada, buen nivel de servicios y un ambiente relajado.

Necochea (Buenos Aires)

Necochea es un destino ideal para pasar unas vacaciones tranquilas junto al mar Gentileza Turismo Necochea

Se destaca por la amplitud de sus playas y la menor densidad de turistas en comparación con otros centros balnearios. La arena es extensa y permite disfrutar del espacio sin aglomeraciones, incluso en temporada alta. El Parque Miguel Lillo, junto al mar, aporta un valor paisajístico adicional. Es una playa muy valorada para largas caminatas, deportes al aire libre y estadías tranquilas.

Villa Gesell (Buenos Aires)

Cuenta con una costa extensa, con playas amplias y un oleaje generalmente moderado. Tiene una fuerte tradición turística, con sectores familiares y otros más juveniles, según la zona. La ciudad ofrece una infraestructura sólida de balnearios, alojamiento y actividades, pero mantiene un espíritu clásico del verano argentino. Resulta una opción versátil, adecuada para distintos tipos de viajeros.