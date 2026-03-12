Sospechas en el mercado por movimientos en bonos y apuestas antes de conocerse la inflación

El dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9%, dejó este jueves sospechas entre operadores del mercado financiero por movimientos que registraron activos específicos antes de su publicación por parte del Indec. Según reconstruyeron inversores y analistas consultados por LA NACION, en horas previas comenzaron a observarse operaciones que parecían anticipar un número más alto que el que esperaba el mercado, lo que podría constituir un indicio de uso de información privilegiada si algunos participantes conocieron el dato antes de su difusión. De verificarse, constituye un delito.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), las proyecciones privadas apuntaban a una inflación cercana al 2,7% para febrero, mientras que desde el propio Gobierno se había señalado que el índice mostraría una desaceleración respecto de enero.

Sin embargo, según operadores del mercado, alrededor de las 14.30 comenzaron a circular versiones entre inversores y en chats de traders que sugerían un dato más alto. A partir de ese momento algunos participantes empezaron a detectar cambios en el posicionamiento de los inversores. Este medio confirmó con dos fuentes independientes entre sí que conocían el dato antes de su publicación oficial, que hizo el Indec a las 16.

“Lo teníamos desde las 14.30. Todo el mercado más o menos lo rumoreó por ese horario”, afirmó un operador de una de las principales sociedades de Bolsa del país que pidió no ser identificado. Según explicó, después de ese momento se observó una rotación hacia cobertura inflacionaria, con mayor demanda por bonos ajustados por CER y ventas en títulos a tasa fija.

A las 15.33 se observó compras de bonos CER con vencimiento mayo

Entre los instrumentos mencionados aparecen bonos del Tesoro ajustados por CER con vencimiento en 2026, como el Boncer TZX15Y6 (15 de mayo de 2026) y el TZX29Y6 (29 de mayo de 2026), que comenzaron a registrar mayor demanda durante la tarde.

Según datos del mercado y testimonios de operadores, los bonos CER más líquidos llegaron a mostrar subas de entre 0% y 0,6% durante la rueda, mientras que la curva de instrumentos a tasa fija operó ofrecida, con bajas concentradas en el tramo medio de entre -0,1% y -0,5% en la mayoría de los papeles. Entre estos últimos se mencionan letras del Tesoro a tasa fija, como la LECAP S31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026.

Otro operador consultado señaló que el cambio en el posicionamiento se volvió visible en la operatoria intradiaria. “Sí, se filtró el dato y empezaron a pagar CER y vender tasa fija”, sostuvo. Según su reconstrucción, cerca de las 15.30 comenzaron a desarmarse posiciones en títulos a tasa fija, mientras que minutos antes de las 16 —hora habitual de difusión del IPC por parte del Indec— aparecieron ventas en algunas letras.

Movimiento en Bono Cer mayo

En el mercado explican que conocer previamente el número de inflación puede permitir anticipar movimientos en los precios de los activos. En general, una inflación más alta de lo esperado favorece a los bonos ajustados por CER -suben de precio-, que indexan su capital por la evolución del IPC, mientras que reduce el atractivo relativo de los instrumentos a tasa fija.

“En los grupos de traders siempre hay alguien que lo difunde. Nunca se sabe si el que lo dice tiene información o está especulando, pero esta vez el número se terminó confirmando”, agregó otro operador.

El movimiento previo al dato también se reflejó en Polymarket, una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios apuestan dinero sobre el resultado de distintos eventos, entre ellos indicadores económicos.

En este tipo de plataformas los participantes compran “acciones” de un resultado posible que pagan US$1 si el evento ocurre y US$0 si no sucede, mientras que el precio refleja la probabilidad que el mercado asigna a ese escenario. En el contrato abierto para la inflación mensual de la Argentina en febrero, el volumen total negociado fue cercano a US$91.000. Hasta poco antes de las 15.30, el escenario más probable en esa plataforma era un rango de inflación de entre 2,5% y 2,7%.

15,30 también se observaron ventas en el mercado de Lecaps

Sin embargo, durante la última media hora previa a la publicación oficial el mercado cambió abruptamente y la opción de entre 2,8% y 3% pasó a concentrar prácticamente toda la probabilidad, rango que finalmente resultó correcto con el dato de 2,9%.

Las ganancias individuales visibles en esa plataforma fueron relativamente pequeñas —en algunos casos del orden de cientos de dólares—, aunque las cuentas operan de forma pseudónima y un mismo usuario puede utilizar múltiples billeteras o cuentas, lo que dificulta determinar si las apuestas corresponden a distintos operadores o a uno solo.

Además, este tipo de plataformas no están bajo supervisión de los reguladores del mercado local. Operadores consultados señalaron que muchos usuarios acceden a estos mercados mediante cuentas y billeteras radicadas en el exterior, lo que limita la capacidad de control de las autoridades argentinas.

Para varios participantes del mercado, la coincidencia entre los rumores que comenzaron a circular durante la tarde, los movimientos en bonos y el cambio en las apuestas en los mercados de predicción constituye un indicio de que el dato de inflación pudo haber circulado entre algunos operadores antes de su publicación oficial.

Polymarket

No es la primera vez que aparecen comentarios de este tipo alrededor de la difusión del índice de precios. El mes pasado, cuando se publicó el dato de inflación de enero —que también terminó en 2,9%—, algunos operadores ya habían señalado movimientos inusuales en los precios de bonos en pesos en las horas previas a la publicación oficial.

El Indec publica el índice de precios bajo un protocolo de difusión simultánea, que establece que el informe puede ser entregado con anticipación únicamente al Ministerio de Economía y al Banco Central, bajo estrictas condiciones de embargo hasta el momento de su publicación oficial.

Ante consultas sobre el tema, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) señalaron que “las investigaciones de la CNV, si las hubiera, son secretas por ley”. En el Ministerio de Economía no respondieron la consulta de este medio.

La normativa vigente considera que utilizar información relevante antes de su difusión pública para operar en el mercado puede constituir uso de información privilegiada, una práctica prohibida por la legislación argentina y que contempla sanciones administrativas y penales.