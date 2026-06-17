SpaceX: el Cedear más operado tres días después de su lanzamiento en el mercado local

El Cedear de SpaceX se consolidó como el instrumento de esta especie con mayor volumen de operaciones en la Argentina. Este fenómeno reflejó el marcado interés de los inversores locales por acceder a la compañía de Elon Musk a través de los Certificados de Depósito Argentinos, activos que permiten adquirir en pesos fracciones de acciones de empresas extranjeras.

Desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) informaron que la firma aeroespacial alcanzó ayer un volumen negociado de US$24 millones ajustado por dólar MEP, dándole el primer puesto entre los Cedears con más operaciones. De acuerdo al monitor que ofrece BYMA, este miércoles el papel lideró nuevamente el panel y presentó un volumen de alrededor de US$24 millones a un precio que rondó los $6000.

El Cedear de SpaceX empezó a operar en el mercado local el viernes pasado, el mismo día que la empresa de Elon Musk se lanzó en la Bolsa de Nueva York (AP foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

SpaceX salió a la Bolsa de Nueva York el pasado viernes y recaudó US$75.000 millones en su IPO, batiendo el récord de la mayor oferta inicial pública de la historia. Ese mismo día, BYMA anunció el lanzamiento de su Cedear junto a Banco Comafi. Bajo el ticker SPCX, tiene un ratio de 50:1, es decir, que una acción equivale a 50 Cedears. En su primer día de negociación, y con menos de dos horas de operatoria, este había alcanzado el puesto 11° entre los papeles más negociados de la jornada, cuyo volumen había ascendido a US$4000 millones ajustados al MEP.

Ualá informó que el Cedear de SpaceX en su plataforma registró un alto volumen de operaciones por parte de los usuarios desde que empezó a operar. Actualmente, concentra cerca de un tercio de lo operado diariamente en la plataforma. “Además, impulsó un récord de operadores únicos diarios, con un crecimiento del 18% respecto del máximo registrado durante la semana previa”, detalló la fintech.

ELON MUSK

Desde Lemon destacaron que, a cinco días de habilitar la compra de acciones de más de 10.000 empresas de EE.UU. en su plataforma, la compañía de Elon Musk “se consolidó como la acción con mayor volumen operado”, por encima de Nvidia y Microsoft. Las transacciones se realizaron principalmente con pesos, 32% más que las compras con dólares digitales.

En Cocos Capital, uno de cada cuatro pesos operados en Cedear fue destinado a SpaceX entre ayer y hoy. En ese período, fue el activo de esta especie que más gente operó por este medio, superando a Mercado Libre, Nvidia y Google.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, recomendó “prudencia” a la hora de decidir invertir en la firma aeroespacial, la cual “no parece ser un precio barato”. Esto se debe a que tiene tres fuentes de ingresos: la aeroespacial, la inteligencia artificial y Starlink, que se dedica a la conectividad a internet vía satelital. Esta última es la única vertical del negocio que genera ingresos. “Por supuesto que son tres verticales con muchísimo potencial. De hecho, el mercado cree eso justamente y hoy se posiciona como sexta empresa más grande del mundo, por encima de Microsoft, y vale casi US$2 billones”, detalló.

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “el interés fue inmediato” en el mercado local, por lo cual se convirtió rápidamente en el Cedear más operado. El especialista detalló cuatro factores que explican este fenómeno: