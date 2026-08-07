Suben las tasas en pesos: cuáles son los bonos que mira el mercado para mayor cobertura

En las últimas semanas, las tasas en pesos registraron subas y pusieron a los bonos soberanos en moneda local en la mira. En este nuevo escenario, los especialistas señalaron que continúan inclinándose por aquellos instrumentos con cobertura incorporada, tales como los bonos duales.

Según un informe de Delphos Investment, este fenómeno obedece a “una estrategia del Tesoro para incentivar el ahorro en pesos, profundizar la desinflación y descomprimir la demanda de cobertura cambiaria”.

En la última licitación que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada, el Gobierno realizó un rollover del 144%, lo que permitió “esterilizar” pesos —es decir, neutralizar el impacto inflacionario de una emisión— durante un mes estacionalmente demandante y mantener la base monetaria sin cambios respecto al mes anterior.

“Ese retiro concentrado en una jornada impulsó al alza las tasas de la economía”, puntualizó. Estos rendimientos se sostienen actualmente, puesto que “la demanda de dinero comienza a repuntar gradualmente”, dijo.

Disntintas medidas que tomó el equipo económico en las últimas semanas hicieron que suban las tasas de interés Archivo

Gustavo Araujo, head of Research de Criteria, señaló que la suba de las tasas en pesos respondió principalmente a un “endurecimiento transitorio de las condiciones de liquidez”, que se produjo por la absorción neta generada por la licitación de fines de julio (aproximadamente $3,8 billones) y la continuidad de las operaciones de esterilización del Banco Central (BCRA) mediante la rueda repo, por la cual la entidad monetaria realiza operaciones de pase con los bancos para sacar pesos del mercado.

“Como resultado, la caución a un día llegó a operar en torno al 25% TNA y la Tamar alcanzó 23,3% TNA, su nivel más alto desde principios de mayo”, detalló. Asimismo, evaluó que este movimiento impactó negativamente sobre los instrumentos a tasa fija, que sufrieron correcciones luego de la licitación.

Desde Max Capital coincidieron en que la última licitación del Tesoro impulsó la reciente suba de tasas en pesos. “En ese sentido, la liquidez del sistema quedó en un nivel tal que se observó algo de volatilidad en las tasas cortas”, precisaron. Igualmente, aclararon que esta situación “irá mejorando con el paso de los días entre las compras de divisas del BCRA y las operaciones de mercado abierto que lleva a cabo la institución”.

Los bonos en pesos que sigue el mercado

Desde Delphos Investment observaron que algunos instrumentos en pesos empiezan a ubicarse por encima de la inflación estimada ante este panorama. “La Lecap y la Tamar vuelven a rendir tasa real positiva”, indicaron desde Delphos Investment. En el primer caso, las Letras de Capitalización en el tramo corto rinden en torno al 2% TEM (Tasa Efectiva Mensual) tras la suba de la curva de tasa fija. Con una inflación proyectada de entre 1,5% y 1,6% para fin de año, ofrecen un rendimiento real positivo de aproximadamente 0,5% TEM, aunque conllevan mayor riesgo debido a su sensibilidad frente a la volatilidad del mercado.

Los bonos en pesos que destacaron los especialistas son los duales u indexados por tasa Tamar Shutterstock - Shutterstock

El Tamar trepó 25 puntos en la última semana hasta 23,1% TNA (Tasa Nominal Anual). El reporte de Delphos se inclinó por este tipo de activos cuya tasa es el promedio ponderado diario de los plazos fijos mayoristas a 30 o 35 días porque ofrece “mayor cobertura en escenarios de estrés” de cara a un año electoral. Resaltó el bono Tamar TMF27 como un activo atractivo que combina este perfil defensivo con un carry real positivo.

Araujo advirtió que los títulos en el tramo corto presentan “un atractivo relativo menor frente a alternativas con cobertura incorporada” a partir del ajuste reciente. En esa línea, destacó que los bonos duales “continúan ganando relevancia”. Estos activos de renta fija soberana cuentan con un doble sistema de ajuste: el inversor recibe el mayor rendimiento entre dos variables estipuladas. El nuevo dual A3500/Tamar, por ejemplo, opta entre la devaluación del tipo de cambio oficial o la evolución de las tasas mayoristas. “Ofrece cobertura cambiaria implícita a un costo razonable, aunque con la contrapartida de una menor tasa variable frente a los duales CER/Tamar”, explicó.

Además, el analista subrayó que “los CER/Tamar de mayor duración vuelven a resultar atractivos para inversores que buscan exposición a tasas reales positivas”. Se trata de activos que, al momento de vencer, pagan la tasa Tamar o la inflación medida por CER, sumando a un margen fijo.

Araujo indicó que combinan cobertura frente a “una eventual persistencia inflacionaria con participación en un escenario de tasas Tamar elevadas”. En tanto, observó que los bonos de plazos más largos permiten posicionarse ante una normalización gradual de la curva real, aunque con mayor sensibilidad a cambios en las expectativas de inflación y en la política monetaria.

Finalmente, desde Max Capital consideraron que “comienza a tener sentido tomar posiciones en activos de mayor duración”. Resaltaron los títulos duales CER/Tamar, ya que ofrecen “un punto de entrada atractivo dado su rendimiento actual”.