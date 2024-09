Tarifa social: mañana vence el plazo para anotarse en el RASE y evitar la quita de subsidios

Escuchar

Mañana vence el plazo máximo que estableció la Secretaría de Energía para que los usuarios que reciben tarifa social y nunca se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) lo hagan para mantener la condición de ser usuario de ingresos bajos (N2). De lo contrario, pasarán a pagar las boletas de gas y electricidad como si fuesen usuarios de ingresos altos (N1) de manera automática. Esto implica una quita de subsidios mayor.

Durante la gestión anterior se decidió que todos los usuarios que reciben tarifa social, que en su mayoría son jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, sean considerados N2, aunque no se hayan anotado en el RASE. Significó una excepción para este segmento de hogares, ya que el entonces gobierno de Alberto Fernández había dispuesto que aquel usuario que no se registraba iba a ser considerado automáticamente como de ingresos altos.

La decisión se tomó luego de verificar que había muchos usuarios con ingresos bajos que no tenían acceso a internet o a una oficina de la Anses y que, por lo tanto, no habían llegado a registrarse. “Cuando geolocalizamos dónde estaban esos usuarios beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en el RASE, surgía que era la gente más carenciada que estaba en zonas con mala conexión de internet”, explicó Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planificación Energética de la gestión anterior.

A partir de este año, el Gobierno otorgó un plazo de 90 días para que los 1,7 millones de usuarios de tarifa social sin anotarse en el RASE lo hicieran. Todavía la Secretaría de Energía está procesando los datos de cuánto de esos usuarios se anotaron en los últimos días, pero confirmó que el plazo vence mañana.

El RASE igualmente se mantendrá abierto y disponible para que cualquier usuario que cumpla con las condiciones de ser considerando N2 o N3 puede anotarse y cambiar de grupo. Quienes ya se encuentran inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacerlo.

Para registrarse hay que completar el formulario de inscripción, que tiene carácter de declaración jurada, a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Desde el 1° de enero de 2019, cada jurisdicción de la Argentina define la tarifa social del servicio eléctrico en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios de Edenor y Edesur pueden solicitarla siempre y cuando sean titulares del servicio y además cumplan con al menos uno de los requisitos establecidos por el lugar de residencia.

Podrán solicitar la tarifa social aquellos que cumplan con alguna de estas condiciones:

Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), equivalente en septiembre a $536.113.

Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el SMVM.

Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el SMVM.Titulares de programas sociales.

Trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844).

Titulares de algún seguro de desempleo.

Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

