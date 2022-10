Tecnología y medioambiente, los dos aspectos que moldearán a los contadores del futuro

Tal como ocurre en gran parte de las profesiones, los cambios de los últimos tiempos fueron moldeando nuevas demandas de conocimientos, modificaron el día a día y fijaron nuevos requisitos para desempeñarse con idoneidad. Los contadores, en este caso, no son la excepción.

Para empezar, desde el año 2001 hubo una gran irrupción de nuevas regulaciones para prácticas de interés público, como las auditorías. El nivel de escrutinio público que actualmente tiene esta profesión es único. Se ha convertido en una actividad híper regulada, algo similar a lo que sucede con los seguros y los bancos.

Muchas veces, la sociedad toma conciencia de la importancia que tiene la profesión a partir de errores cometidos, como fue la caída de Arthur Andersen tras el escándalo de Enron en los Estados Unidos. Es una profesión que se espera que tenga cero defectos. Y solo se recuerda el impacto que tiene cuando se produce algún error importante.

Nuevos negocios

Por otra parte, en los últimos 30 años se generó en el mundo una mayor sofisticación en los negocios. Eso hace que los contadores deban adoptar un rol más cercano al de un consultor en estrategias, procesos y temas vinculados con la tecnología.

De hecho, los adelantos tecnológicos hoy permiten que la contabilidad se genere de manera automática. Si se compra algo en una página de e-commerce, esa transacción ya queda registrada. Por eso, la profesión ha ido variando a la implementación de nuevas tecnologías o al tratamiento de esa información, en lugar de la producción.

Por tal razón, es importante la incorporación de habilidades vinculadas con la analítica y con big data. El contador del futuro va camino a emparentarse más al mix entre un data scientist (científico de datos) y un experto en negocios. Es decir, va a ser alguien que tenga un enorme manejo de los datos masivos y un dominio de la tecnología.

El rol del contador público es esencial para el desarrollo de una comunidad. Si un productor de paltas de la provincia de Misiones tiene cerca un buen contador, en el sentido de estar actualizado y con una mirada de negocios, se puede convertir en un exportador, obteniendo créditos, financiamiento, accediendo a nuevos mercados, etcétera, mientras que si el contador no está al tanto de todas esas posibilidades y no tiene una mirada de negocio, es probable que no logre desarrollar todo el potencial de la empresa.

Otra de las tendencias que ha irrumpido en la profesión del contador público es la sustentabilidad. Los contadores se han vuelto fundamentales para la medición de los resultados de las acciones relacionadas con el medio ambiente y la comunidad.

El desafío de lo sustentable

Si bien será un experto en ese rubro quien determine ciertas cuestiones técnicas, como la cantidad de mercurio que tiene el Riachuelo o la masa boscosa en el Chaco, el rol de los contadores es fundamental para garantizar que se implemente una metodología adecuada, ya que tienen la potestad de dar fe pública. Es decir, que se presume verdadero lo que respaldan, y la defraudación de esa confianza es un delito que puede ser pagado con una pena de prisión.

En el último tiempo, en la profesión ha sido necesaria la adquisición de conocimientos en materia socio ambiental; conocimientos que permiten desarrollar un plan de estrategia sustentable. Es fundamental el rol del contador público para informar y medir en casos como los de los ejemplos citados más arriba.

Naturalmente, para cumplir con esa misión el contador debe trabajar con especialistas en cada materia, conformando equipos multidisciplinarios de trabajo, pero será él quien brinde fe pública de ese número.

Este esquema es una creciente tendencia mundial que hace que los contadores públicos deban trabajar cada vez más en cuestiones ambientales y sociales, en adición a su tradicional rol de preparar o brindar seguridad sobre información financiera.

Frente a este escenario, muchos contadores están mutando en su rol y las áreas de sustentabilidad en las empresas tienen una gran influencia para que esto sea así. Inclusive, se hizo popular una frase que indica que los contadores pueden salvar al mundo, porque no puede cambiarse aquello que no se mide.

El autor es contador y fundador y presidente del estudio SMS Latinoamérica

Pablo San Martín