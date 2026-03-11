TGS invertirá US$3000 millones para exportar líquidos de Vaca Muerta

La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció hoy una inversión de aproximadamente US$3000 millones para aprovechar la creciente oferta de Vaca Muerta, construir una planta de fraccionamiento de líquidos de gas en Bahía Blanca y exportarlos a la región.

El proyecto NGL (por las siglas en inglés de Líquidos del Gas Natural) consiste en transformar la planta de acondicionamiento de gas de Tratayén en una de procesamiento capaz de separar del gas natural sus componentes licuables. El gas seco continuará ingresando al sistema de transporte, mientras que los líquidos serán trasladados a través de un poliducto que se construirá entre Tratayén y Bahía Blanca. Allí funcionará la planta de fraccionamiento, donde se separarán en propano, butano y gasolina para su posterior exportación.

El proyecto se diferencia del de gas natural licuado (GNL), cuyo componente principal es el metano.

El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Oscar Sardi, desde Nueva York, en el marco del Argentina Week. Lo acompañaron el ministro de Economía, Luis Caputo; los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro); y los principales accionistas, representados por Marcelo Mindlin y Marcelo Sielecki.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 45 meses, generará 4000 puestos de trabajo directos y 15.000 empleos indirectos. “Esta inversión generará exportaciones por US$1200 millones anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país”, afirmó Sardi.

TGS ya firmó acuerdos con varias de las principales operadoras de Vaca Muerta y mantiene negociaciones avanzadas con otras compañías.