Todos los aumentos que llegan en noviembre: cuánto subirán la luz, el gas, el transporte, las prepagas y el alquiler

A partir de noviembre se aplicarán aumentos a los boletos de colectivo y subte, a los peajes, a las tarifas de luz, del gas y del agua, a las cuotas de medicina prepaga y a los alquileres. Estos incrementos programados para el inicio de un nuevo mes impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos.

La mayoría de los ajustes serán por encima de la inflación de septiembre, que marcó un 1,9% mensual. Este es el caso de la luz y el gas: el nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia desde el 1° de noviembre y contempla un incremento del 3,57% en promedio para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que para el gas será de alrededor del 2,17% a nivel nacional.

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Transporte público

Las tarifas de los colectivos, el subte y los peajes en la ciudad de Buenos Aires subirán un 3,9%. Este número surge del esquema de actualización mensual que toma la inflación medida por el Indec y le suma un ajuste de dos puntos porcentuales.

Para los usuarios que viajan en la Ciudad de Buenos Aires en las 31 líneas exclusivas de la Capital Federal y tienen la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo costará de $920,48 a $956,38, mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $1062,70.

Aumentan las tarifas del subte 3,9% en noviembre (Foto: Subterráneos de Buenos Aires)

Con esta misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1817 a $1887,86, aunque la red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

En tanto, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un ajuste similar. De esa forma, se incrementa la tarifa mínima con tarjeta SUBE registrada hasta los $1262,48 y el tramo intermedio de 3 a 6 kilómetros a los $1419,78.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas ajustarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 3,9%, que contempla el IPC de septiembre más dos puntos.

En los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $4974,59 durante el horario normal, valor que sube hasta los $7049,78 en la hora pico.

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $2072,43 en la franja convencional y en los $2930,85 en hora pico.

Las autopistas porteñas funcionan con un sistema de peaje sin barreras y tienen a TelePASE como principal modalidad de pago. Quienes no estén adheridos pueden recurrir a alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Tarifas de gas, luz y agua

El Gobierno oficializó este viernes, a través de cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aumentos en las tarifas de electricidad y gas que aplicarán Edenor, Edesur, Narturgy BAN y Metrogas desde el 1° de noviembre, al aprobar nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales con y sin subsidio, y actualizar los componentes de distribución reconocidos a las compañías.

Los incrementos de la electricidad serán del 3,57% en promedio para la zona del AMBA . Para los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría de menor consumo (1R), Edesur fijó un cargo variable de $1826,26 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $1870,51 por kWh.

Este viernes se oficializó el aumento de la luz AGCM - AGCM

En cuanto al gas, el incremento en promedio a nivel nacional es de 2,17%. Para los usuarios residenciales con bajo consumo (R1) y sin subsidios de la ciudad de Buenos Aires, Metrogas determinó un cargo fijo de $4668,55 por mes, mientras que aquellos que viven en el conurbano bonaerense de la misma categoría tendrán $5391,41 mensuales. Por su parte, Naturgy estableció un cargo fijo de $3826,95 para los usuarios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que caen en el grupo R1.

Por el momento, no está definido el incremento del agua, pero se puede anticipar. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó que el coeficiente de modificación K ―fórmula polinómica de actualización periódica utilizada para calcular y ajustar las tarifas del servicio de agua potable y desagües― pasa de 2.376,5912 a 2.432,5294. En ese sentido, se estima que la tarifa de AySA para los usuarios del AMBA subirá entre 1,5% y 2% en noviembre.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los ajustes que aplicarán durante noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La mayoría de las compañías subirán las cuotas entre 1,4% y 3,1% mensual. Los incrementos que aplicarán las obras sociales varían según la provincia y el plan de sus clientes.

El alza se sumará a las distintas actualizaciones que las empresas vienen aplicando durante el año y tendrá impacto tanto en las cuotas de los afiliados particulares como en aquellos que derivan sus aportes de la seguridad social.

Alquileres

En el mercado inmobiliario conviven actualmente distintos tipos de contratos, según la fecha en que fueron firmados y las condiciones de actualización establecidas en cada caso. Para aquellos que tienen actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado entre julio y septiembre —los últimos datos publicados por el Indec— es del 5,81%.

Los alquileres aumentan 5,81% en noviembre, de acuerdo al acumulado de los últimos tres IPC publicados por el Indec Fabián Marelli - LA NACION

Por ejemplo, un alquiler que costaba $800.000 pasará a costar $846.480 en noviembre después de aplicar el ajuste.