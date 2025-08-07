Trabajar en Vaca Muerta: estos son los oficios que más se buscan en agosto 2025

Ubicada en la cuenca neuquina, Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. Con el crecimiento de la producción y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, su desarrollo generó una demanda constante de trabajadores calificados en el sector energético.

Según informó el portal LMNeuquén, la mayoría de los puestos que se buscan cubrir requieren experiencia comprobable y certificaciones específicas, ya que las tareas se realizan en entornos de alta exigencia.

Los oficios más requeridos

Actualmente, las operadoras y empresas de servicios buscan cubrir puestos que van desde tareas de mantenimiento hasta roles técnicos complejos. Entre los perfiles más solicitados se destacan:

Soldadores con experiencia comprobada en estructuras pesadas y ductos de gas.

con experiencia comprobada en estructuras pesadas y ductos de gas. Técnicos mecánicos y electricistas , capacitados en mantenimiento de equipos pesados y vehículos.

, capacitados en mantenimiento de equipos pesados y vehículos. Conductores con licencia profesional y experiencia en el traslado de materiales peligrosos.

y experiencia en el traslado de materiales peligrosos. Operadores de maquinaria para fractura, perforación y bombeo, muchas veces capacitados dentro de las propias empresas.

para fractura, perforación y bombeo, muchas veces capacitados dentro de las propias empresas. Chapistas, montadores y especialistas en mantenimiento de instalaciones.

en mantenimiento de instalaciones. Técnicos en instrumentación y control de procesos.

en instrumentación y control de procesos. Personal de vigilancia y limpieza.

de vigilancia y limpieza. Técnicos en seguridad e higiene industrial.

Distintas empresas del sector, como Pecom, Halliburton y la consultora Alberta, difundieron nuevas oportunidades laborales en los últimos días. Las vacantes están dirigidas a trabajadores calificados, con antecedentes en la industria energética y certificaciones al día. Algunas de las búsquedas activas incluyen:

Mantenimiento general : la consultora Alberta busca personal con conocimientos en electricidad, plomería y tareas generales. Se prioriza la residencia en Añelo para cubrir empleos locales.

: la consultora Alberta busca personal con conocimientos en electricidad, plomería y tareas generales. Se prioriza la residencia en Añelo para cubrir empleos locales. Vigiladores y personal de limpieza : también requeridos por Alberta, los postulantes deben contar con estudios secundarios completos y disponibilidad para trabajar en locaciones operativas.

: también requeridos por Alberta, los postulantes deben contar con estudios secundarios completos y disponibilidad para trabajar en locaciones operativas. Técnicos especializados : Halliburton abrió posiciones para técnicos mecánicos, electromecánicos o químicos con experiencia en sistemas de bombeo. Además de conocimientos técnicos, se exige residencia en Neuquén capital, licencia de conducir vigente y cumplimiento de estándares de seguridad (HSE).

: Halliburton abrió posiciones para técnicos mecánicos, electromecánicos o químicos con experiencia en sistemas de bombeo. Además de conocimientos técnicos, se exige residencia en Neuquén capital, licencia de conducir vigente y cumplimiento de estándares de seguridad (HSE). Soldadores certificados : Pecom incorporará operarios con certificación bajo norma API 1104, experiencia en obras de gas y petróleo, y dominio de técnicas como TIG y SMAW. Es imprescindible saber leer planos isométricos y trabajar con materiales como acero al carbono y aleaciones especiales.

: Pecom incorporará operarios con certificación bajo norma API 1104, experiencia en obras de gas y petróleo, y dominio de técnicas como TIG y SMAW. Es imprescindible saber leer planos isométricos y trabajar con materiales como acero al carbono y aleaciones especiales. Oficiales operativos : la misma empresa busca choferes con registro CNRT, operadores de maquinaria pesada, electricistas y cañistas. Se requiere disponibilidad para turnos rotativos, experiencia previa y documentación habilitante.

: la misma empresa busca choferes con registro CNRT, operadores de maquinaria pesada, electricistas y cañistas. Se requiere disponibilidad para turnos rotativos, experiencia previa y documentación habilitante. Técnicos en logística y transporte: Codesin está reclutando perfiles técnicos con experiencia en la industria hidrocarburífera, conocimiento en trazabilidad, herramientas de control logístico y normativa vigente.

Cómo postularse a un empleo

La mayoría de las vacantes en Vaca Muerta se publican en plataformas digitales y redes. Las principales vías son:

LinkedIn : empresas como YPF y Halliburton difunden allí sus búsquedas.

: empresas como YPF y Halliburton difunden allí sus búsquedas. Consultoras : publican empleos para zonas como Añelo o Rincón de los Sauces.

: publican empleos para zonas como Añelo o Rincón de los Sauces. Hiring Room : permite postularse a través de formularios oficiales.

: permite postularse a través de formularios oficiales. Sitios web corporativos : muchas firmas actualizan allí sus ofertas laborales.

: muchas firmas actualizan allí sus ofertas laborales. Ferias y programas oficiales: impulsados por el Instituto Vaca Muerta o sindicatos.

Para aplicar, es fundamental contar con un CV actualizado, conocer los requisitos específicos del puesto, tener la documentación al día y, en muchos casos, residir en zonas cercanas a los yacimientos.

Certificaciones necesarias

Cómo señala el medio local, muchos oficios requieren habilitaciones específicas. Por ejemplo, los choferes deben contar con el registro CNRT; los soldadores, con certificaciones bajo norma API o emitidas por el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). En el caso de los electricistas, se solicita matrícula vigente.

También es común que se exijan cursos obligatorios en seguridad industrial, primeros auxilios, trabajo en altura o manipulación de sustancias peligrosas, según la función a desempeñar. Estas certificaciones no solo son requisito de ingreso a los yacimientos, sino que garantizan condiciones laborales seguras en un entorno complejo.