Transporte, prepagas, tarifas y colegios: todos los aumentos previstos para julio

Con el comienzo de julio, el bolsillo volverá a enfrentar una nueva ronda de aumentos. A lo largo del mes entrarán en vigencia ajustes en el transporte público, las tarifas de los servicios, las cuotas de las prepagas, los colegios privados de la Ciudad y algunos alquileres con actualización por inflación, entre otros rubros.

Cuáles son los incrementos previstos y desde cuándo regirá cada uno:

El 1 de julio el boleto en los trenes metropolitanos (líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza) tendrá un ajuste de 8,6%. De esta forma, con tarjeta SUBE registrada el mínimo pasará de los $350 actuales a $380. Para quienes no tengan la SUBE registrada, la tarifa será el doble ($700), mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1400 en cualquier tramo.

En tanto, el 15 de julio, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional pasará de $728,28 a $742,81 (incremento del 2%) para los usuarios con SUBE registrada, a $408,54 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1485,62 con SUBE sin registrar.

Por otro lado, los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires aumentarán en julio un 2% más el índice de inflación de mayo (2,1%). De esta forma, el boleto con SUBE registrada costará como mínimo $1063,98 (de 0 a 3 kilómetros), $1196,97 (de 3 a 6 kilómetros) y $1329,97 (de 6 a 12 kilómetros).

En la Ciudad también habrá subas del 4,1%: el boleto mínimo de colectivo costará $820,99, mientras que el viaje en subte pasará a $1621 para quienes tengan la SUBE registrada. En cuanto a los peajes, los autos abonarán $6412,68 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2665,99 en la Illia.

En cuanto a las prepagas, según los cuadros tarifarios publicados en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, en principio las empresas ajustarán sus valores en torno al 2,1%, en línea con el último dato de inflación publicado para mayo.

Las empresas de medicina privada ajustarán sus valores en torno al 2,1%, en línea con el último dato de inflación publicado para mayo Shutterstock - Shutterstock

En lo que respecta a los colegios privados, en la provincia de Buenos Aires no habrá aumentos en julio, pero sí en la Ciudad: está previsto un incremento del 5,95%.

Las tarifas de los servicios públicos también tendrán ajustes. En los próximos días, el Gobierno deberá oficializar las subas de electricidad y gas, además de definir si aplica una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos, una decisión que impacta de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. En tanto, los clientes de AySA en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires enfrentarán una nueva suba del 3%.

Los clientes de AySA en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires enfrentarán una nueva suba del 3% CDC - CDC

Por último, quienes deban actualizar en julio el valor de su alquiler en función de un contrato con ajuste trimestral basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) afrontarán un incremento del 8,33%. En números concretos: si el alquiler es de $700.000, el nuevo valor a pagar será de $758.323. En tanto, si el alquiler es de $900.000, el monto ascenderá a $974.987.