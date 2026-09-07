Tras varios cortocircuitos con las aerolíneas, el Gobierno crea una mesa para discutir cambios en el sistema aéreo

Tras varios cortocircuitos con las aerolíneas por decisiones que las compañías consideraron unilaterales, el Gobierno decidió abrir una instancia de diálogo con la industria. La Secretaría de Transporte creó una Mesa de Trabajo Técnica para la modernización del espacio aéreo y la eficiencia operacional en la Argentina, de la que participarán los principales actores del sector.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 67/2026. La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y estará integrada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambas dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. También participarán la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los explotadores aeroportuarios, las líneas aéreas que operen en el país y otros organismos competentes.

El objetivo será elaborar propuestas para mejorar la organización y gestión del espacio aéreo argentino. Según la resolución, la mesa deberá elevar el 1° de diciembre de 2027 un documento de recomendaciones a la Secretaría de Transporte.

La creación de esta instancia ocurre después de dos episodios que generaron fuertes cuestionamientos de la industria: el aumento de los cargos por servicios de navegación aérea y los problemas derivados de la implementación de un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM).

El aumento de las tasas

En mayo, IATA había cuestionado la decisión de la ANAC de aprobar aumentos en los cargos por servicios de navegación aérea prestados por EANA. La entidad internacional calificó la medida como unilateral y pidió suspender su aplicación y convocar a una reunión formal de consulta con las aerolíneas y sus asociaciones representativas.

“Estos aumentos abruptos e impuestos unilateralmente son profundamente preocupantes”, había señalado Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas. Los cargos aumentaron 15% para el sobrevuelo internacional y el aterrizaje, mientras que para la navegación aérea nacional la suba llegó al 359%.

IATA y Jurca habían participado de una reunión virtual convocada por ANAC y EANA apenas tres días antes del anuncio. De acuerdo con la asociación internacional, en ese encuentro las autoridades se habían comprometido a respetar los principios de transparencia, previsibilidad y consulta promovidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La entidad consideró que la posterior implementación de los nuevos cargos contradijo esos compromisos y advirtió sobre el impacto que podían tener sobre la conectividad, la competitividad del sector y los costos de las compañías aéreas.

IATA advirtió sobre el impacto de los aumentos en los cargos por servicios de navegación aérea prestados por EANA zenstock

El conflicto por el nuevo sistema

El segundo frente de tensión apareció en junio, con la implementación de un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo (FIR) Ezeiza.

Las aerolíneas que operan en el país, agrupadas en Jurca, responsabilizaron a EANA por las demoras, reprogramaciones, cancelaciones y desvíos de vuelos con destino al Aeroparque Jorge Newbery registrados desde el 18 de junio.

La cámara reconoció la importancia de la modernización tecnológica del sistema, pero cuestionó la forma en que se llevó adelante la implementación.

“El modo de implementación ejecutado está impactando severamente tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales, generando graves perjuicios para los pasajeros”, había señalado Jurca.

Las compañías también advirtieron sobre el impacto económico de las demoras y desvíos, que les generaron mayores gastos de combustible, aterrizajes no programados, reposicionamiento de aeronaves, reprogramaciones, pérdida de conexiones y costos de asistencia a los pasajeros, entre otros.

Los cuestionamientos de las aerolíneas coincidieron con advertencias de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que representa a los controladores aéreos.

Jurca y el gremio Atepsa advirtieron por los problemas durante el cambio de sistema de gestión del tránsito aéreo en la FIR Ezeiza EANA

Julián Gaday, integrante de la comisión directiva del sindicato, había cuestionado la capacitación y el proceso de adaptación al nuevo sistema. Según afirmó, durante las simulaciones se detectaron errores y la implementación se realizó con una preparación insuficiente.

Uno de los puntos señalados por el gremio fue la disponibilidad de pantallas para los controladores en Aeroparque. Según Gaday, se instaló una pantalla en lugar de las cuatro que estaban disponibles antes de la actualización. Tras las protestas y asambleas realizadas por el sindicato, EANA incorporó dos pantallas adicionales del sistema anterior para aliviar la situación operativa.

La empresa, en cambio, defendió la implementación. Desde EANA señalaron que el nuevo sistema ya funcionaba con resultados satisfactorios en las regiones de vuelo de Córdoba y Mendoza y que se encontraba en la etapa final de adaptación operativa en la FIR Ezeiza.