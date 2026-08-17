Travel Sale 2026: cuándo es y qué se sabe

La edición 2026 del Travel Sale estará disponible del lunes 24 al domingo 30 de agosto, según consta en el aviso oficial de la iniciativa comercial que reúne promociones para viajar por la Argentina y el exterior.

Desde el lunes 24 de agsoto se podrán consultar las ofertas de viaje Shutterstock

Se trata de la edición 12° del evento que ofrece descuentos para compras online de pasajes, alojamientos, traslados, servicios y coberturas médicas en el exterior, a precios convenientes durante los días del Travel Sale.

De acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, estas promociones estarán vigentes en la última semana de agosto, aunque es habitual que las empresas participantes extiendan el beneficio por algunos días más.

Cuándo es y qué se sabe del Travel Sale 2026

El Travel Sale 2026 se llevará a cabo desde las cero horas del lunes 24 de agosto y culmina el domingo 30, según consta en el sitio del evento turístico.

El sitio oficial del Travel Sale 2026 ofrece a los interesados la opción de registrarse para recibir por correo electrónico las novedades del evento, hasta el inicio de las ofertas.

Allí se indica que el usuario puede acceder a descuentos exclusivos en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias para viajar por la Argentina y el mundo.

El Travel Sale 2026 es organizado por la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) junto a más de 100 agencias de viajes, con promociones para el público argentino a destinos dentro del país y en el exterior.

Los días en que estará vigente el Travel Sale 2026

El Travel Sale 2026 fue anunciado en el auditorio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, por su titular Daniel Scioli, por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.

Cómo recibir las novedades exclusivas del Travel Sale 2026

Para recibir notificaciones y adelantos de esta temporada de descuentos, es importante registrarse en el sitio oficial. Para ello hay que registrarse en el formulario de inscripción, con los siguientes datos:

Nombre y apellido.

Mail.

Número de contacto.

País de residencia.

Si bien el sitio oficial exhibe un conteo regresivo hasta el comienzo de las promociones, no se anticipan de qué consta cada una, por lo que los interesados deberán corroborar los detalles de cada beneficio en la ventana temporal en que dura el evento turístico.

Cómo comprar en el Travel Sale 2026

Las agencias que participan aparecen publicadas en el sitio oficial del Travel Sale y desde allí y en sus sitios web se publican las oportunidades para viajar que ofrecen durante la semana.

La finalidad principal del Travel Sale es ofrecer la compra anticipada de paquetes y aéreos, sobre todo en destinos locales. Los descuentos incluyen excusiones, alojamiento y algunos beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo, o descuentos en coberturas médicas en el exterior.