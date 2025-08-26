Este lunes 25 de agosto arrancó el Travel Sale, un evento de descuentos y promociones especiales para viajes, tanto dentro como fuera del país. En ese sentido, muchos de los interesados en comprar para aprovechar la iniciativa que organiza la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) quieren saber hasta cuándo es.

Hasta cuándo es el Travel Sale 2025

Travel Sale 2025

El Travel Sale tendrá lugar durante la última semana de agosto. Eso quiere decir que se extenderá hasta el domingo 31 de agosto.

En esta edición participan más de 140 agencias de viajes de todo el país que ofrecen paquetes y ofertas exclusivas para viajar. Se pueden encontrar descuentos de hasta el 60%, cuotas sin interés para destinos nacionales y beneficios exclusivos para planear las próximas vacaciones.

Debido a la magnitud del evento, la financiación no solo estará dada por los bancos que se adhieren a la convocatoria, sino por las aerolíneas, que también ofrecerán descuentos y facilidades puntuales.

A su vez, en esta edición se ofrece la posibilidad de participar de sorteos por diferentes paquetes turísticos entre los que figuran: combos y excursiones turísticas en la Argentina y el exterior; estadías en hoteles con desayuno incluido; pasajes aéreos y terrestres; gift cards en pesos para canjear en viajes y experiencias; coberturas de asistencia al viajero; entradas a eventos deportivos; y descuentos especiales en productos turísticos.

La modalidad de compra en esta acción del Faevyt es simple. Las agencias que participan aparecen publicadas en el sitio oficial del Travel Sale y desde allí y en sus sitios web se publican las oportunidades para viajar que ofrecen durante la semana. Los beneficios que encuentran los viajeros en Travel Sale son: Una selección de los mejores productos turísticos ofrecidos por agencias de viajes habilitadas y registradas en el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV).

La finalidad principal del Travel Sale es ofrecer la compra anticipada de paquetes y aéreos, sobre todo en destinos locales. Los descuentos incluyen excusiones, alojamiento y algunos beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo, o descuentos en coberturas médicas en el exterior.

Se ofrecen cuotas sin interés para viajar dentro de la Argentina Shutterstock

Las claves para aprovechar las ofertas del Travel Sale

Como sucede en cada edición, en el Travel Sale 2025 es conveniente tener a mano algunas sugerencias y recomendaciones para monitorear los precios y saber con certeza si el abanico de ofertas es verdaderamente conveniente. Además, existen algunos consejos prácticos para este evento que, al ser online, suele captar la atención masiva de los compradores y es preciso considerar algunas franjas horarias o trucos de búsqueda, antes de definir la compra.

Contar con fechas flexibles para aprovechar mejores precios.

para aprovechar mejores precios. Configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios del destino deseado tengan una baja considerable.

para recibir notificaciones cuando los precios del destino deseado tengan una baja considerable. Privilegiar los combos de vuelos, alojamiento y alquiler de autos ; ya que en conjunto suelen ser más convenientes que buscarlos por separado.

; ya que en conjunto suelen ser más convenientes que buscarlos por separado. Monitorear previamente el precio normal de los paquetes turísticos.

Verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

Todo lo que hay que saber para comprar en el Travel Sale PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Cómo recibir las novedades exclusivas del Travel Sale 2025

Para recibir notificaciones y adelantos de esta temporada de descuentos es importante registrarse en la página web. Para ello hay que entrar en el sitio web de Travel Sale 2025 y registrarse en el formulario de inscripción, donde hay que poner:

Nombre y apellido

Mail

Número de celular

País de residencia

Intereses de viaje (en la página dos, con muchas opciones: viajes por Argentina, viajes al exterior, escapadas, cruceros, ofertas de último minuto, sol y playa, viajes a la montaña u otros).