Trece bancos arrancarán ofreciendo crédito hipotecario con fondeo de la Anses

Trece bancos fueron hoy los primeros adjudicatarios del dinero que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses invertirá en plazos fijos de entre 1 y 5 años, con el objeto de fondear nuevo crédito hipotecario.

Fue al cabo de la primera subasta de un programa que se propone movilizar en pocos meses hasta $2 billones a través de 10 licitaciones de $200.000 millones cada una, para atacar uno de los principales problemas que enfrentan hoy los bancos: la falta de fondeo a largo plazo.

El 75% de los ahorros captados de los depositantes está colocado a menos de 60 días, mientras que los bancos necesitan fondeo a mayor plazo para poder prestar a 15 o 20 años.

El resultado de la primera subasta Compumar

De la convocatoria, según lo informado por el BCRA, que actúa por cuenta y orden de la Anses y puso a disposición sus plataformas tecnológicas para realizar la compulsa, participaron 18 entidades financieras que presentaron 42 ofertas por un monto total de $258.640 millones.

Pero, como se dijo, solo 13 resultaron beneficiarias del primer cupo, de $200.000 millones, que había para repartir. La mayoría de las entidades —como era esperable— pujó por las colocaciones a mayor plazo, que explicaron a su vez el 82% del dinero ya adjudicado: fueron $164.429.322.611 pactados a cinco años a “UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%”, reportó el BCRA. Los $35.570 millones restantes fueron adjudicados en el denominado tramo 1 de la licitación, correspondiente a plazos fijos a un año, por los que las entidades deberán pagarle al FGS una tasa de “UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%”.

Las entidades adjudicatarias, cuya lista con los nombres no fue informada, compitieron ofreciendo al FGS tasas que superaran el piso de UVA + 2,5 puntos a un año o de UVA + 4,5 puntos a cinco años. De la subasta surge que, en promedio, debieron convalidar tasas 17 y 44 puntos básicos más altas que las mínimas fijadas para participar.

La conferencia de Luis Caputo en la que se hizo el anuncio del programa Presidencia

Ahora, una vez que les sean acreditados los fondos, tendrán 120 días corridos para transformarlos en créditos, que deberán otorgarse a un plazo mínimo de 15 años, por un monto máximo de 150.000 UVA por operación —equivalente a algo más de US$200.000— y solo podrán destinarse a primera vivienda. Esos préstamos, vale recordar, no podrán ofrecerse a una tasa superior al 7,5% más UVA.

carteles de compra venta de departamentos, créditos hiptecarios. alquileres ventas. Propiedades Dueño vende. dueña Daniel Basualdo

A ese nivel de tasa ya fueron acercándose algunas entidades la semana pasada, que usarán el fondeo para profundizar la oferta de sus líneas hipotecarias. Banco Macro bajó al 7,5% más UVA la tasa de sus préstamos hipotecarios para clientes Selecta, con un plazo de hasta 20 años. Algo que ya habían hecho antes el Credicoop —que la había bajado de 8% a 7,5% más UVA para quienes acreditan el sueldo en la entidad y usan el préstamo para comprar su primera vivienda— y BBVA, con iguales condiciones.

También el Banco Ciudad modificó sus condiciones y fijó una tasa de 7,5% más UVA, a un plazo de hasta 25 años, para la primera vivienda.

El Gobierno espera que con este nuevo programa se generen entre 17.000 y 18.000 nuevos préstamos hipotecarios en los próximos meses. La primera tanda de ellos debería estar en oferta desde el fin de la presente semana o el comienzo de la siguiente.