“Tres preocupaciones”: los riesgos que identifica el BCRA para la economía y por qué anticipan crecimiento del crédito

Según el Banco Central, hay “tres preocupaciones” que el escenario externo presenta para la economía argentina. Así lo identificó Vladimir Werning, vicepresidente del organismo, quien de todas maneras advirtió que también hay “shocks positivos” que impactarán sobre la productividad y anticipó que con “fondeo a tasas negativas en términos reales” hay condiciones para una recuperación del crédito.

El funcionario participó del Foro ABECEB esta mañana en Buenos Aires, y analizó los tres factores que en la entidad identifican como riesgos externos para el escenario económico local. Sus conclusiones estuvieron en línea con lo volcado por el BCRA en el último Informe de Política Monetaria, presentado la semana pasada, donde confirmaron el pronóstico de una “recuperación” en el último trimestre del año.

Vladimir Werning, en su exposición en el Foro Abeceb. Ricardo Pristupluk

Según Werning, “el tema de la guerra en Medio Oriente” es un primer elemento negativo, por las consecuencias sobre “el precio del petróleo” y su efecto sobre la inflación internacional.

“El segundo tema importante es el riesgo que generan esa inflación y la suba de tasas de interés globales sobre el crecimiento. Y el tercero son los déficits fiscales, y la presión que generan sobre las tasas de interés”, concluyó Werning.

De todas maneras, el economista se mostró optimista por el desarrollo de la IA y sus consecuencias sobre la economía. “En el corto plazo genera una preocupación, porque hay presión de demanda de crédito, pero a largo plazo trae un aumento de la productividad. Y eso es muy positivo porque sabemos que cuando aumenta la productividad, se reducen las presiones inflacionarias”, planteó el vicepresidente del BCRA.

Y en cuanto al escenario global, Werning destacó que el organismo está “enfocado en la micro”, con la búsqueda de “continuar afianzando la estabilidad” para “generar los mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno”.

"No hay impedimento para un ciclo de crecimiento del crédito”, dijo Vladimir Werning Cecilia Di Dio - Shutterstock

Y si bien los últimos datos muestran que el volumen de crédito no despega, el economista destacó que “la morosidad ya está bajando” y ese factor, sumado al “fondeo a tasas reales negativas” disponible “no hay impedimento para un ciclo de crecimiento del crédito”.

“Muchos se quejan de que las tasas en pesos son altas, pero hay un problema estructural, que a veces, por medidas prudenciales en el sistema, queda mucha capacidad de préstamo en dólares ociosa y el ahorrista no recibe la retribución que podría. Hoy, el mercado de capitales ofrece mayores oportunidades, pero hay que crear los productos”, planteó Werning, al incentivar a empresas y pymes a buscar financiamiento en este tipo de instrumentos, y a ahorristas a destinar su dinero a fondos u otros activos financieros, más allá del sistema bancario tradicional.

Según detalló, “es récord” el financiamiento en dólares en el mercado de capitales en lo que va del año, con un monto que se acerca a US$35.000 millones. “Todos sabemos que hubo un shock de confianza preelectoral y condiciones monetarias apretadas, y una de las consecuencias rezagadas de eso fue la moderación en el crédito bancario durante este año. Pero ese proceso ya terminó, la mora ya está cayendo, las tasas de interés son estables y la tasa de fondeo, que es aquella donde la política monetaria puede actuar, son negativas en términos reales”, insistió Werning, en un concepto que también había sido planteado días atrás por el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Luego, Werning insistió en que el país enfrenta una “gran oportunidad” por el “shock exportador” generado por la suba en el precio de las materias primas, que permite un mayor ingreso de divisas. “Lo que nunca tuvo el país es estabilidad externa”, insistió Werning, quien remarcó que ese escenario permite una recomposición de las reservas del BCRA que “va a llevar tiempo”.

“Hemos ordenado la macroeconomía y creo que el hecho de que el sector privado ofrece un flujo de divisas que complementa el esfuerzo que estamos haciendo para recuperar el patrimonio del BCRA, y reconstruyendo el control de activos líquidos en las reservas”, dijo Werning, y agregó: “Tenemos un ciclo donde por primera vez tenemos crecimiento de la actividad acompañado de un camino despejado de crisis cambiaria. Y sin desequilibrios macro, el tipo de cambio no es una variable de ajuste cada dos años”.

Y en ese punto, defendió la política cambiaria del BCRA y, sin mencionar nombres propios, apuntó contra quienes critican al organismo por la flexibilización del cepo cambiario que habilitó la compra de divisas para personas, con un flujo que superó en septiembre los US$3400 millones. “Los argentinos que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo, y los que quieran irse de vacaciones a Cancún, también. Eso es libertad”, concluyó.