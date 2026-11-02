Cuáles son los riesgos para la economía argentina que identifica el BCRA

Mientras los datos económicos reflejan todavía la caída de la actividad a mitad de año, el Banco Central ya anticipa una recuperación desde septiembre, con un “aumento significativo” de la actividad en el cuarto trimestre. En ese escenario, sin embargo, advierte por los riesgos concentrados en “tres frentes” que podrían golpear a ese proceso de recuperación.

Son las conclusiones habituales que el organismo vuelca en su Informe de Política Monetaria, un documento trimestral en el que analiza la coyuntura internacional, la dinámica interna y los factores que explican sus decisiones. Y en esta ocasión, volvió a advertir por los riesgos externos que podrían condicionar a la actividad local y a la inflación, en lo que queda del año y hacia 2027.

Javier Milei y Luis Caputo

“Los riesgos vuelven a concentrarse en tres frentes”, dice el último IPOM, al abordar las consecuencias derivadas de la guerra en Medio Oriente sobre la economía mundial. En el informe anterior, el BCRA ya había advertido por este conflicto y sus efectos sobre “los precios de la energía” que explican renovadas “presiones inflacionarias globales”. Y, al no haber un escenario de resolución cercana del conflicto bélico, en el ente monetario vuelven a encender luces amarillas.

Según el IPOM, las vulnerabilidades externas que podrían impactar negativamente en el país son “que el shock energético se prolongue, que las condiciones financieras internacionales se deterioren de forma abrupta y que la economía mundial crezca menos”.

En el primer punto, si bien ese shock de precios implicó en lo que va del año un saldo exportable mayor al previsto para el país por las ventas de crudo, que impactó positivamente en las reservas, generó mayores tensiones inflacionarias en el mundo, especialmente en las commodities, los costos de producción y la logística.

Un carguero fondeado en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Y la combinación de mayores tensiones inflacionarias con presiones fiscales en economías desarrolladas tuvo como consecuencia un endurecimiento en las condiciones financieras internacionales y una suba de tasas, tanto en los mercados de deuda (bonos) como por parte de los bancos centrales, como la Fed estadounidense.

“Las mayores subas de los rendimientos en economías con elevadas relaciones de endeudamiento, como el Reino Unido, Francia, Japón, Italia y EE.UU., sugieren que los inversores prestan mayor atención al riesgo fiscal”, anticipó el BCRA, y subrayó: “ Para la Argentina, como para cualquier emisor soberano, estos movimientos elevarían el costo absoluto del financiamiento en dólares ”.

Ese es un factor que, en parte, explica la suba en el riesgo país argentino en los últimos meses, junto a la incertidumbre política y el futuro del Gobierno de cara a las elecciones de 2027, en un contexto de caída de ingresos, estancamiento del nivel de actividad y menor empleo formal, que impactó negativamente sobre la imagen del oficialismo. Este indicador había caído hasta cerca de 400 puntos en julio, pero luego cambió su tendencia, y al cierre de esta nota se ubicaba en 787 puntos.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nación. Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado - Charly Diaz Azcue

Y la mayor advertencia que plantea el BCRA en materia externa es que ese endurecimiento de las condiciones financieras, con mayores presiones inflacionarias, “políticas económicas más restrictivas” y precios de la energía que “se mantengan elevados por más tiempo” aparecen como “ riesgos que serían más difíciles de contrarrestar que en episodios anteriores ”.

Es que con presiones inflacionarias y abultados déficit en países desarrollados, hay menos margen para políticas monetarias (baja de tasas) o fiscales (mayor gasto) expansivas. Al mismo tiempo, el BCRA advierte que, por la continuidad de la guerra en Medio Oriente y el conflicto entre Rusia y Ucrania, las reservas de energía han disminuido en Europa, cuando se aproximan los meses de bajas temperaturas.

En ese contexto, sin embargo, el BCRA proyecta que, tras la “caída del tercer trimestre” (que confirmaría el escenario de ‘recesión técnica’), habrá una “recuperación” del PBI sobre el cuarto trimestre. Entre otros factores, plantea la “normalización en la actividad del agro” y que se disiparán factores transitorios en la economía. En particular, reitera los elementos que usó el Gobierno para explicar la caída del 2,9% de la actividad desestacionalizada en julio: mayores lluvias, el Mundial y la suba del precio del gas que afectó el suministro a empresas.

Esa expansión de la actividad, según el BCRA, estará dinamizada por una “expansión del agro, la minería, la producción de hidrocarburos y las ramas industriales con capacidad exportadora” que el organismo espera que “se propague con mayor intensidad al resto de los sectores económicos”.

Y si bien la proyección contempla crecimientos para 2027 y hacia adelante, el documento del BCRA reitera que existen riesgos en el corto plazo: “Que se agraven los conflictos geopolíticos, que las condiciones financieras internacionales se endurezcan o que la demanda externa crezca menos”.

“Estos riesgos para el escenario podrían afectar la inversión y el desempeño de algunos sectores transables”, completa.