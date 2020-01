Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Mientras disfrutaban de un primer plato de pollo con arroz, con dos mujeres sentadas en una mesa repleta de hombres y en un encuentro que duró casi dos horas y media, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, -y su todo su equipo- buscó desterrar este mediodía en la Unión Industrial Argentina (UIA) algunos temores sobre demoras en la aprobación de importaciones -que se suma a nuevos pedidos de información- que pudieran complicar el proceso productivo, la postergación de la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento y la iniciativa que ingresará al Congreso en extraordinarias para impulsar a Vaca Muerta.

Pero, mas allá de los miedos, Kulfas también sacó de la manga promesas a la medida de los industriales. Los sedujo, como siempre, con financiamiento, para pymes y exportadores.

La reunión fue en la sede de la UIA. Allí llegaron Kulfas; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el secretario de Industria, economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y el secretario Pyme, Guillermo Merediz, entre otros. Para la entidad fabril fue además la primera reunión de comité del año con nuevo gobierno.

Fue Schale, ex economista jefe de Protejer (que reúne a los empresarios textiles), quien reafirmó ante los industriales que la idea de reclamar a las empresas sus proyecciones de importaciones para 2020 no buscan frenar el comercio exterior, como sucedió a fines de 2015 en medio de la escasez de dólares. Dijo, en cambio, que lo que intenta es tener más claridad sobre la operatoria y que no frenarán importaciones de insumos y bienes de capital. Sí hubo más complicaciones para más de 300 productos de consumo que quedaron bajo licencias no automáticas (LNA) la semana pasada. Las posiciones bajo LNA pasaron de 12% a 15%.

"Queremos un modelo parecido al de Noruega", dicen que comentaron los funcionarios oficiales cuando manifestaron su intención de desarrollar Vaca Muerta. El Gobierno enviará un proyecto en extraordinarias, pero además con una resolución del Banco Central (BCRA) la semana pasada habilitó a quienes inviertan a acceder al mercado cambiario y distribuir utilidades.

Sin embargo, las petroleras todavía tejen estrategias para que los precios de la nafta no sigan congelados. Los empresarios quedaron la semana pasada en presentar sus propuestas. "Estamos pensando un proyecto para fomentar exportaciones de petróleo y gas", dijo una fuente que le escuchó decir a Kulfas, que describió a Vaca Muerta como "la joya de la corona".

Las personas consultadas por LA NACION indicaron que la reunión fue cordial y que los temas que se tocaron fueron todos los que la industria hubiera querido escuchar. "Me llamó la atención lo conectado que está con la agenda productiva y la coordinación que existe con el equipo. Espero que esto sea un gran aporte", dijo a este medio José Urtubey, director de Celulosa. Varias fuentes consultadas dijeron que no se habló de precios ni de salarios. Los primeros solo aparecieron en la boca de Español a la hora de hablar del renovado Precios Cuidados. La secretaria dijo que era una "primera etapa" y prometió trabajar en los costos de las empresas.

Sobre la Ley de la Economía del Conocimiento, en la UIA estimaron que Kulfas planteó que el Gobierno estaba a favor de esa norma como política de Estado, pero que había que "corregir" la reglamentación. Dijo, según afirmaron las fuentes presentes en el encuentro, que había hablado con los grandes jugadores del sector (Mercado Libre, Accenture, IBM, Globant, entre otros) para explicar que no "había un tema puntual con nadie". Las fuentes agregaron que Kulfas dijo que, al final, todos quedarán contentos. Esta semana, a través de una resolución, el Gobierno frenó la aplicación de la ley que permite beneficios fiscales a esas empresas.

Según otra persona presente en el encuentro en la entidad fabril, el ministro explicó que la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva aprobada por el Gobierno habría "modificado la base de aplicación" de la Ley de Economía del Conocimiento aprobada por unanimidad en el Congreso, por lo que esa cartera se tomará un tiempo para "revisar" esa base, los alcances y la operatividad de la norma, que los ministros habrían calificado como "muy desordenada".

Kulfas, en tanto, explicó que todavía no existe un plan de desarrollo para presentar a los empresarios, ya que todavía se impone la emergencia en el país. Sin embargo, habló de fondos productivos que sirvan para dar financiamiento, una de las prioridades del sector. Prometieron además líneas de crédito para la inversión más allá del capital de trabajo (tasas bajas para impulsar la exportación). En esta materia en particular, el ministro destacó la reducción de tasas que impulsa en Banco Central (BCRA), que la semana pasada bajó de 52% a 50%.

En la mesa, en la que -además de Español- estaba también Carolina Castro, aseguraron que la reunión fue buena y cordial, y que se trataron todos los temas. "Nos dijeron lo que queríamos oír", admitió uno de los presentes. Eso fue considerado una buena señal a 30 días del cambio de mando en el equipo de funcionarios que deberá transformar el proceso productivo argentino.