Un economista ahondó en la polémica por el nuevo IPC y analizó su impacto antes de que se difunda la cifra de enero

En vísperas del dato de la inflación, que se conocerá el próximo martes 10 de enero, el economista Marcelo Elizondo subrayó los puntos más importantes del nuevo método de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y analizó su impacto real en la vida cotidiana. “Este debería ser un tema técnico y profesional y se ha mezclado con discusiones políticas poco entendibles”, afirmó en LN+.

Sobre este punto, insistió en la falta de motivos y explicaciones detrás de la decisión del Gobierno, que hasta entonces quedó aplazada: “Tampoco hay tanta argumentación abierta sobre por qué el índice actual es mejor que el que venía a reemplazarlo y por qué hay que hacer un tercero que reemplace a los dos”.

“Debería haber una discusión interna, profesional y técnica”

Elizondo indicó cómo debería discutirse el nuevo IPC, en medio de especulaciones por los detalles acerca de cómo será: “Primero, debería ser una discusión interna, profesional y técnica y se ha expandido politicamente, que me parece muy poco feliz”, dijo.

Y siguió: “Segundo, efectivamente es muy importante cuál va a ser y a partir de cuándo la metodología. Sigue la misma, pero no sabemos por cuánto tiempo ni si el índice que quedó con [Marco] Lavagna se va a aplicar".

El IPC que se conocerá de enero será medido con la fórmula habitual, según explicó el economista

“El tercer punto es que hay que rescatar la autonomía del Indec. El nuevo director del Indec es un técnico muy calificado, muy respetado. No hay sospecha de que se va a manipular, pero debería ser más prolijo, considerando la autonomía del Indec”, remarcó.

Sobre el final de la nota, el economista subrayó la importancia de que se conozca “la hoja de ruta”: “¿Con qué índice vamos a trabajar? ¿Con el de hoy? ¿Con el que quedó desplazado? ¿Con qué parámetro? -se preguntó-”. “Es muy importante salir de esta situación y tener certezas para tener respetabilidad. Hay que bajar la inflación en la Argentina, tiene que seguir bajando”, concluyó.