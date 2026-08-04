Un experto en inversiones explicó algo poco conocido: “Hay empresas de Japón y Noruega que tienen prohibido invertir en su país, y no es por la economía”

Al momento de planificar una jubilación o proyectar un crecimiento patrimonial a largo plazo, la gestión del riesgo se convierte en un pilar fundamental. “Hay que tener en cuenta que cada vez es más necesario complementar la jubilación. Y acá las inversiones juegan un punto muy, muy importante porque cuando uno invierte, esta comprando algo tangible”, sostuvo Maximiliano Donzelli en diálogo con LA NACION.

Para explicar la jubilación, destacó: “La jubilación es básicamente que uno mantiene a otro. Entonces, dependés qué uno te mantenga”.

Cómo construir una jubilación digna sin magia ni milagros

En este marcó remarcó la importancia de invertir: “En el mundo de las inversiones, las mismas te ayudan porque ese capital cuando uno invierte en un negocio, es un negocio que va creciendo y va generando una rentabilidad”.

“Con el tiempo uno va a tener que ir ajustando su jubilación, cuanto más cerca la jubilación está, pero en el estadio inicial de pensar una jubilación, creo que lo primero que voy a apuntar es al mundo de acciones, renta variable. Instrumento, por naturaleza, es invertir” sumó el especialista y destacó la importancia de no invertí solo en la Argentina.

Para explicar el motivo relató el caso de los seguros en Japón donde tienen prohibido invertir debido a los terremotos: “Si vos invertís y hay un terremoto, perdiste parte de la inversión (...) porque las empresas japonesas de seguro invierten fuera de Japón”.

Asimismo, mencionó el caso de Noruega, que aplica una lógica similar tras el descubrimiento de petróleo en los años 70: “Noruega es un caso parecido que descubrió el petróleo en los años 70, un éxito, gran parte invierte en el extranjero”.

Por ello, la recomendación del especialista fue es clara: “Tratar de no ahorrar todo en tu país. Porque tenés tu casa, tenés tu sueldo, vas a tener una jubilación ya en Argentina, más de poca, mucho. Ya estás bastante expuesto al riesgo de tu país. Eso es la diversificación, es tratar de no”.

Especialistas recomiendan invertir por fuera de la Argentina Shutterstock

En cuanto a la selección de activos, la edad del inversor determina el perfil: “Quien sea en una etapa joven yo recomiendo más invertir en las tecnológicas, que es el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas las que más innovan, las que están ahora con interés del fin oficial.

“Que son las empresas que si uno piensa el mundo dentro de 20 años y yo quiero estar ahí no sé si quiero estar tanto en Coca pero estar ahí puede estar ahí”, detalló el especialista", agregó.

Para concluir su postura sobre la diversificación de las inversiones subrayó: “No por antipatria, sino por sentido común de diversificación, que es lo que hacen muchos grandes inversores”.