Un funcionario de Sturzenegger dijo que la Argentina es el país que más avanzó en libertad económica en los últimos dos años

MADRID.- El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió el ajuste fiscal y la eliminación de regulaciones que lleva adelante el Gobierno y dijo que la Argentina es el país que más avanzó en el mundo en materia de libertad económica en los últimos dos años.

Al exponer en la Conferencia Internacional de Banca organizada por Santander en su ciudad financiera en las afueras de Madrid, el funcionario del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger se refirió al caso argentino en un panel dedicado a América Latina y destacó que la agenda de eliminación de regulaciones puede aplicarse porque en simultáneo hay un plan de estabilización económica.

“El foco de la desregulación es responder una simple pregunta: ¿necesitamos esta regulación? ¿Puede desaparecer?”, dijo, al describir el trabajo que aplican en el Ministerio, donde llevan eliminadas 18.000 regulaciones en los últimos dos años, según detalló.

Más allá del número, Cacace sostuvo que lo importante de la desregulación y simplificación de normas es el impacto que causan en un mercado cuando se introduce más libertad económica. Citó como ejemplos a la energía, donde la Argentina pasó de tener déficit comercial a ser superavitaria luego de los cambios regulatorios, y al mercado de la yerba mate.

“La clave es moverse rápido”, señaló el secretario y resaltó que en la cartera que maneja Sturzenegger pudieron avanzar con todas esas reformas porque tenían estudiadas las leyes y resoluciones desde antes de asumir la función.

Cacace destacó la reducción de ministerios que aplicó el gobierno de Javier Milei –de 20 a 8- y dijo que una de las iniciativas que siguen en la cartera es alentar a los pequeños empresarios y emprendedores a que les informen cuáles son las regulaciones que les causan obstáculos en su accionar diario. “Recibimos más de 70.000 reportes”, señaló.

Al respecto, el funcionario añadió que el foco de la simplificación no es trabajar para las grandes empresas que pueden tener un acceso más fácil al Estado, sino para los pequeños y medianos que sufren más de cerca la burocracia excesiva y tienen menos herramientas frente a las trabas estatales.

También puso de relieve la importancia de las medidas económicas: “La desregulación va mano a mano con la estabilidad, la desregulación funciona porque la estabilización funciona al mismo tiempo”.