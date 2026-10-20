Un grupo de clínicas dejó sin efecto una medida contra el PAMI, pero en una zona del país se suspenderá la atención

Un grupo de clínicas resolvió que finalmente no se suspenderá mañana y el jueves la atención a afiliados al PAMI, aunque el corte de servicios sí se concretará en los centros de salud privados de cuatro provincias. La medida de fuerza por 48 horas fue anunciada la semana pasada, y la decisión de no concretarla en buena parte del país se tomó después de que las autoridades de la obra social de los jubilados les comunicaran a las entidades que habrá subas de aranceles de entre 5% y 12%. Los prestadores, de todas formas, aclararon que el levantamiento de la medida “no implica conformidad” con esos aumentos, ya que los consideran insuficientes frente al retraso que acumulan los valores.

La suspensión del corte de atención fue decidida por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), que reúne a poco más de 40 centros médicos privados del AMBA y de diferentes ciudades del interior del país.

En cambio, desde la agrupación Clínicas de la Patagonia dijeron a LA NACION que la suspensión de servicios por 48 horas sigue en pie. “Ratificamos las medidas”, señaló Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de la ciudad rionegrina de General Roca. Indicó también que la propuesta para esa zona del país no es la misma (el modelo de pagos es también diferente). Dada esa ratificación, para mañana y el jueves se prevé que estarán cortados los servicios a afiliados al PAMI -excepto las urgencias- en centros de salud privados de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, las cuatro provincias representadas en la citada agrupación.

Por su parte, la cámara Capress señaló en un comunicado que su comisión directiva resolvió no llevar adelante la medida de fuerza, “en virtud de la reunión que se mantendrá el próximo jueves 22 de octubre con las autoridades del PAMI”. Respecto de los incrementos de aranceles, en el escrito se sostiene que “sigue resultando realmente insuficiente”. Y se agrega que “persisten problemas prestacionales que es necesario resolver para fortalecer al sector” y para “contar con reglas claras en los modelos prestacionales y retributivos”.

Los prestadores le piden al PAMI un mayor reajuste de aranceles y cambios en los contratos

Según dijeron a LA NACION en el PAMI, para los módulos quirúrgicos habrá un aumento con impacto en las prestaciones hechas a partir de septiembre. Para otros módulos y prácticas, las subas de los valores tendrán efecto a partir de las atenciones realizadas este mes. En la obra social afirmaron que “hay diálogo abierto” y que el jueves habrá una reunión con prestadores “para seguir trabajando a futuro”.

Valores retrasados

Los porcentajes de los incrementos, que se les comunicó a las clínicas -indicándoles que surgen de “un esfuerzo significativo”-, están muy por debajo de los niveles de retraso que, según las entidades, acumularon los aranceles.

Un índice elaborado por Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención tuvo un incremento nominal de 447,47%, mientras que la inflación minorista fue, según el Indec, de 942,35%. Según explicaron fuentes técnicas de la cámara, el citado nivel de atención incluye “fundamentalmente internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios que son los de mayor tasa de utilización por parte de los afiliados de PAMI”.

De esa brecha se desprende que los valores pagados por el PAMI deberían recibir una suba de más de 90% para empatar con el indicador del costo de vida. En el mismo lapso, por otra parte, los precios de los medicamentos tuvieron un alza de 1181,70%, según un índice también de Capress, elaborado sobre la base de diferentes fuentes de datos, como el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.

En el período que va de diciembre de 2023 a julio de este año, la cápita por pacientes del PAMI subió un 110,55%, en tanto que la inflación fue del 241,8%. Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles empate con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el Gobierno de Javier Milei.

Según el PAMI, el diálogo por la actualización de aranceles está abierto Shutterstock - Shutterstock

En lo que va de 2026, hubo para algunas prácticas solo una recomposición de 1,9% en junio y otra de 8% en julio.

Medidas anteriores

En las clínicas de la Patagonia hubo ya varias expresiones del conflicto con el PAMI que afectaron a los pacientes. A fines de agosto se suspendió la atención por 24 horas. Y también prestadores del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza afectaron sus servicios como una forma de manifestar sus reclamos, según consigna el comunicado que la semana pasada emitieron Capress y Clínicas de la Patagonia, junto con la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y la Asociación Civil Salud Federal.

En ese escrito, las cámaras hacen referencia a la necesidad de cambios en las condiciones de los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para ciertas prácticas en cada institución.

Además, afirman que no hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente que se le cursó el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, con quien buscaban hablar de “la necesidad de avanzar en una reforma tributaria”, y de encontrar una vía de solución para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco, amparadas en la medida que le impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por obligaciones impagas. Esa disposición fue prorrogada varias veces en las últimas décadas y es, por tanto, un tema a resolver ya de larga data en el sector.