Un premio a las mujeres disruptivas e innovadoras en los negocios

Celebrar el talento femenino fue la consigna de la sexta edición de Women Corporate Directors (WCD), Capítulo Argentina. Los premios de la jornada destacaron la innovación y el liderazgo de mujeres que inspiran a otras en puestos de toma de decisiones. Haber llegado traza el camino para las que vengan detrás y marca cambios generacionales dentro de las empresas.

La organización WCD reúne a 39 países. En la edición argentina, se otorgaron dos menciones especiales -por su labor por la equidad de género en el ámbito empresarial y por la revelación en innovación del año-, el reconocimiento a la trayectoria 2022 y a la mujer destacada en el ámbito empresarial. Además de estos premios, WCD fomenta diversas iniciativas para la participación de las mujeres.

El evento, organizado por LA NACION, fue presentado por José Del Rio, su secretario general de Redacción, y la periodista Carla Quiroga. “En las mil empresas que más facturan en el país, solo el 15% de las sillas de los directorios están ocupadas por mujeres, de acuerdo a un estudio de KPMG”, puntualizó Quiroga en la apertura.

“El argentino es capítulo modelo [de WCD]. Nos decían: ‘¡Otra organización más! ¿Vale la pena?´ Por eso quiero agradecer especialmente a esas 10 o 20 mujeres que nos dieron un voto de confianza. Les dijimos que estar acá iba a hacer aspiracional. Era una promesa fuerte”, contó Gabriela Terminielli, miembro del directorio de Byma y cochair de WCD Argentina.

En la organización también participó Tamara Vinitzky, socia a cargo de Clientes y Mercados, Marketing y Comunicaciones y Diversidad de KPMG Argentina. Ella agregó: “Algo que tuvimos muy en claro las dos es respetar muy fuertemente la promesa que le hicimos a ellas. Ser una base confiable para los head founders, poder respetar que íbamos a estar trabajando para darles visibilidad. Y por eso siguen confiando y apostando en esta organización”.

Mención especial: equidad de género

Verónica Cheja, cofundadora y CEO de Urban Grupo de Comunicación, fue la ganadora del reconocimiento a la labor por la equidad de género en el ámbito empresarial. Con más de 27 años de experiencia en el área de la comunicación estratégica, hace 25 que lidera su propia agencia en la región de Hispanoamérica. En 2020, presentó su startup de comunicación neuronal basada en datos.

Cheja es asesora de ejecutivos y empresarios y participó en el desarrollo de los grupos de trabajo del Business 20 (B20) y Women 20 (W20). Es directora independiente y forma parte de diversas redes de liderazgo y empoderamiento femenino como WCD, preside el board de YPO Argentina. (Young Presidents Organizations), fue elegida Women to Watch y Comunicadora del Año en 2018 y 2020.

Su empresa, Urban Grupo de Comunicación, tiene oficinas en Buenos Aires y Santiago de Chile y, en 2022, abrió sus operaciones en México y España. Ha sido reconocida con 12 premios Jerry Goldenberg como mejor agencia de PR de la Argentina y entre sus clientes más importantes se encuentran Coca-Cola, Samsung, Mercado Pago, Mercado Libre, IDEA, AstraZeneca, Playstation, Unilever,BID, Enigma (NFT) y TravelX.

Terminielli y Vinitzky fueron las encargadas de otorgar el premio a Cheja, que dijo: “Hace dos años me uní a WCD sin tener en cuenta qué iba a ser. Me sorprendí positivamente, es una red, es una comunidad y es un trampolín de muchísimas mujeres que estamos trabajando en pos de los géneros y la diversidad”.

Mención especial por la revelación del año

La mención especial por la revelación en innovación 2022, entregada también por Terminielli y Vinitzky, fue para Agustina Fainguersch, directora regional para América del Sur de Habla Hispana y Miami de Meta. Antes de su llegada a la compañía, Fainguersch fue CEO y funding partner de Wolox, compañía argentina de desarrollo de software que provee soluciones tecnológicas para empresas en proceso de innovación digital, y que luego fue adquirida por Accenture. Allí, se desempeñó como managing director hasta fin de enero de 2022.

Es ingeniera y magíster en Software por el ITBA, y cuenta con amplia experiencia en proyectos de alto impacto tecnológico. En 2016, fue parte del Programa de Soluciones Globales en Singularity University y el Launchpad en los laboratorios de SU en NASA, Silicon Valley.

En 2017 fue reconocida por el MIT entre los 35 innovadores menores de 35 y en 2018 recibió el Premio Perfil a la Innovación Digital Argentina. Su proyecto Muzi recibió el reconocimiento como proyecto innovador de impacto social por el Círculo Creativo Argentino y el Premio Sadosky a la innovación. Al año siguiente fue seleccionada emprendedora Endeavor. Fainguersch es también miembro de la Asociación Voces Vitales, cuya misión es promover el desarrollo de las mujeres en los ámbitos de negocios de impacto, y de Woman Corporate Directors.

“Este año fue especial porque cumplí uno de mis sueños profesionales, que era liderar Meta, empresa que me inspira desde que soy emprendedora. Los que me conocen saben que la innovación y emprendedorismo están en mi ADN, en lo que soy como persona. Poder hacer esto todos los días es un gran orgullo y un placer. Disfrutar el camino es sumamente importante”, contó Fainguersch tras recibir el premio.

Reconocimiento a la trayectoria 2022

“Qué lindo cuando uno ve gente querida, que emprendió y trabajó tantos años y que está en época de cosecha y de siembra, porque nunca para”, dijo Del Rio para introducir a la ganadora, Patricia Bindi, exdirectora de Banca Empresas de HSBC y cofundadora de la iniciativa Mujeres al Mundo.

Hace 44 años que trabaja en el sistema financiero local, donde comenzó como cajera y llegó a ser la primer mujer de negocios en el Comité Ejecutivo de HSBC en la Argentina. Bindi obtuvo varios reconocimientos por su compromiso con la diversidad de genero. En 2018 y 2019 fue reconocida por el periódico Financial Times y Yahoo Finance como una de las top 100 ejecutivas líderes del mundo y por WCD capítulo Argentino, en 2019, por su labor de género en el ámbito empresarial. Fue incluida en el ranking de Women Leadership 25 de la Argentina edición 2021, ocupando el puesto 16 y en el “HSBC Americas Inclusive Leader 2021 Award” fue una de las 135 premiadas de todo Américas y Canadá.

“Esta carrera es desafiante, pero está llena de logros. A las mujeres que tienen ambición, que quieren seguir creciendo y tienen dudas, mi recomendación es que se pongan el objetivo, que vayan detrás de él. Y si tienen que tener el stop and go de la maternidad, de lo que sean, sepan que pueden seguir adelante”, comentó Bindi.

Su iniciativa, Mujeres al Mundo, tiene como propósito conectar a 1500 mujeres con mercados y oportunidades locales e internacionales bajo el lema “queremos más mujeres líderes en el planeta”. Bindi es licenciada en Administración de Empresas por la UP y cuenta con dos programas de desarrollo gerencial de las universidades de San Andrés y Di Tella.

Reconocimiento a la Mujer destacada en el ámbito empresarial 2022

Gabriela Aguilar, gerente general de Excelerate Energy, fue la ganadora de esta distinción. Le entregaron el premio Terminielli, Vinitzky y Néstor García, presidente y CEO de KPMG. Aguilar es licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas y cuenta con un MBA. Participó de diferentes programas ejecutivos en diversas escuelas de negocios, como las de la Universidad de San Diego, Thunderbird University y la London Business School.

Trabajó para compañías internacionales como Enron, British Gas y Occidental Petroleum, donde ocupó diferentes posiciones regionales, y fue miembro de diversos directorios nacionales e internacionales, entre los que se destaca Metrogas y, actualmente, American Chamber. Participó de las últimas cinco ediciones del G20 como parte del Capítulo Energy, Sustainability, and Climate y forma parte de varios comités directivos de Sustentabilidad y Energía, tanto de Excelerate Energy como del Institute of the Americas.

Como miembro de la WCD y de diversas organizaciones de género, promovió a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria distintas iniciativas igualitarias, que le valieron la designación en 2021 como presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

Es la primera y única mujer miembro de la Comisión Directiva del Club del Petróleo y conformó parte como mentora del primer Programa STEM de Mujeres líderes de Voces Vitales Cono Sur. A través de su participación en distintas organizaciones ha permitido generar espacios de debate en cuestiones de género y diversidad en el sector energético, que carece de la participación de mujeres en puestos de liderazgo.

Emocionada, compartió: “Tenemos que cambiar el paradigma para que las mujeres se animen, sean visibles, se metan en las distintas búsquedas, y para los hombres que tienen hermanas, hijas, que elijan mujeres al momento de contratar personal”.