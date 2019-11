Thomás Piketty es especialista en desigualdad económica y su propuesta incluye un impuesto a la propiedad de los multimillonarios para que todos accedan a la propiedad y la educación Fuente: Archivo

25 de noviembre de 2019 • 17:07

Thomas Piketty es un prestigioso economista francés y quizás uno de los más influyentes en su generación. A pocos días de haber presentado su nuevo libro llamado Capital e ideología, un voluminoso estudio de las desigualdades económicas de las de más de 1200 páginas, el economista aseguró que una de las maneras para que la riqueza circule es que todos los jóvenes reciban unos 125.000 euros (132.000 dólares) al cumplir los 25 años, dinero que saldría de un importante impuesto al patrimonio de los más ricos.

Piketty es profesor en la Escuela de Economía de París y con su libro anterior, El capital en el Siglo XXI, había logrado poner en el centro del debate económico en Estados Unidos y Europa los problemas de la desigualdad en el reparto de las rentas y el patrimonio. Esta vez, con su nuevo libro y en una entrevista con en el diario español El País, el economista francés volvió a manifestarse en un tema, el de la desigualdad, en el que ya es considerado un especialista. Y lo hace con una propuesta no exenta de polémica.

"El impuesto sobre la propiedad permitiría financiar una herencia para todos de 120.000 euros (132.000 dólares) a los 25 años. Ahora la mitad de la población no posee patrimonio. Aunque uno tenga un buen diploma y un buen salario, puede que una parte importante del salario sirva para pagar toda la vida un alquiler a hijos de propietarios y carezca de medios para crear su propia empresa", señaló Piketty en la entrevista que concedió al citado medio de España.

Impuesto a millonarios

El economista explicó mejor la idea del impuesto a los multimillonarios del que saldría el capital para dar ese monto a los jóvenes de 25: "Un 90% (de impuestos) a quien tenga 1000 millones de euros significa que le quedarán 100 millones de euros. Con 100 millones todavía uno puede tener un cierto número de proyectos en la vida. El objetivo es regresar a un nivel de concentración de la fortuna que era más o menos el de los años sesenta, setenta u ochenta en Estados Unidos y en Europa".

"El objetivo es hacer circular la propiedad, permitir que todo el mundo acceda a ella. No puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas", agregó Piketty.

"El poder debe circular. Y este movimiento está en marcha: el capitalismo hoy es diferente al del siglo XIX. El capitalismo puro consistiría en concentrar todo el poder en los propietarios y los accionistas, poder despedir a quien uno quiera y cuando quiera, o triplicar el alquiler al inquilino de la noche a la mañana -aseveró el economista-. Un capitalista del siglo XIX vería como una herejía las reglamentaciones actuales para limitar los derechos de los propietarios".

Piketty apuesta con su propuesta por una "igualdad más real", en la que todos puedan acceder a la propiedad y la educación. Y a continuación, advirtió que el riesgo de no trabajar por la igualdad es que pueda existir una explosión social en la Unión Europea, o nuevos procesos de Brexit: "O bien llegará una toma del control por parte de movimientos xenófobos. Puesto que no logramos regular el capitalismo, hacer pagar impuestos a los más ricos y tener una economía más justa, nos desatamos golpeando a los pobres de origen extranjero. Lo hemos visto en la historia europea o de Estados Unidos con la segregación racial. Mejor no volver a probarlo", concluyó.