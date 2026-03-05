Quebró Garbarino: el dueño de la cadena explicó los motivos y defendió su gestión

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, cerrando formalmente el proceso que desde hace más de cinco años arrastraba la histórica cadena de electrodomésticos. La resolución del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 implica la liquidación de los activos de la empresa para pagar a los acreedores.

Los dueños de Garbarino, encabezados por el empresario Carlos Rosales, no lograron reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo y tampoco prosperó la etapa de cramdown, que habilitaba a terceros interesados a presentar ofertas para quedarse con la compañía.

Entre los activos más importantes figuran dos plantas industriales ubicadas en el sur del país, además de las marcas Garbarino y Compumundo, que ahora quedarán bajo la órbita de la Justicia, que deberá decidir su venta o subasta.

En ese contexto, por primera vez habló públicamente Carlos Rosales, el empresario que adquirió la compañía en junio de 2020 a manos de la familia Garbarino. En diálogo con LA NACION, defendió su paso por la empresa y atribuyó el desenlace a la situación macroeconómica, las medidas del gobierno de Alberto Fernández y a las restricciones que enfrentó el sector durante la pandemia.

Carlos Rosales: “Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado" Twitter

“Compramos una empresa que ya estaba profundamente en crisis. Estaba prácticamente en cesación de pagos y tenía apenas $30 millones de capital de trabajo. La adquirimos cuando nadie la quiso comprar a cambio de un peso y hacernos cargo de la deuda”, afirmó Rosales, que quedó inhabilitado por la Justicia para ejercer el comercio.

Según el empresario, el diagnóstico inicial quedó rápidamente desactualizado cuando avanzó la gestión. “Hicimos un proceso de due diligence en plena pandemia y nos encontramos con un problema mucho más profundo. Pero ya estábamos en el partido y lo íbamos a jugar”, señaló.

Un plan que no llegó a consolidarse

Rosales aseguró que su equipo había diseñado un plan de reconversión para la cadena, que incluía reducir la red de locales y poner el foco puesto en la logística y el e-commerce.

A fines de 2021 la empresa se presentó en concurso y despidió a más de 1800 trabajadores Tomás Cuesta - LA NACION

La idea era pasar de unos 140 puntos de venta a cerca de 60, con una reorganización de funciones para evitar despidos masivos y adaptar la empresa a un esquema más eficiente. Según su versión, la compañía también avanzaba en la refinanciación de pasivos con bancos. “Refinanciamos deuda con los bancos por cerca de $500 millones, con entidades como Banco Santander y Banco Galicia, que equivalía a unos cinco o seis millones de dólares”, explicó.

Pero, según Rosales, el segundo cierre de actividades dispuesto durante la pandemia en abril de 2021 terminó de golpear a la compañía que estaba en vías recuperación. “La gestión venía bien, pero cuando un gobierno no tiene reglas claras, te mata. El nuevo aislamiento fue un golpe muy fuerte”, sostuvo

Rosales insistió además en que el desenlace podría haber sido distinto en otro contexto económico. “Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado”, sostuvo el empresario.

Conflictos laborales y cierres

En paralelo, la compañía arrastraba un importante pasivo laboral. El empresario aseguró que el “contingente laboral era muy grande” y que la empresa intentó avanzar con un proceso de reestructuración, aunque, finalmente, en noviembre de 2021, la firma se presentó en concurso preventivo y despidió a más de 1800 empleados.

En ese contexto defendió también el rol del sindicato de comercio y de su histórico líder, Armando Cavalieri, al señalar que “fueron muy injustos con él”.

“Nosotros pusimos todo para trabajar y tratar de ordenar la empresa. La idea era reconvertirla hacia el Garbarino del futuro, con más foco en logística y comercio electrónico”, indicó.

Activos y posibles interesados

Con la quiebra ya decretada, el futuro de los activos quedará en manos del juzgado que preside Fernando D’Alessandro. Además de las plantas industriales, las marcas Garbarino y Compumundo podrían despertar interés entre inversores.

“Las marcas tienen mucho valor y mucho futuro. Algunos de los fondos que estuvieron mirando la empresa podrían interesarse en relanzarlas”, aseguró Rosales.

La idea de Rosales era reconvertir Garbarino del futuro, con más foco en logística y comercio electrónico Hernan Zenteno - LA NACION

Otros negocios y nuevos proyectos

Antes de desembarcar en el negocio del retail, Carlos Rosales había construido su carrera en el sector de los seguros, con su empresa Prof Grupo Asegurador. El nombre de Rosales también es más conocido en el ambiente del fútbol que en el mundo de los negocios. Ingresó a la política de San Lorenzo de Almagro hace más de una década como candidato de la lista de Carlos Di Meglio y también ocupó el cargo de protesorero del club de Boedo, al que llegó de la mano de Marcelo Tinelli. Durante la gestión de Rosales, Garbarino además renovó acuerdos de patrocinio con la dirección de la AFA.

Durante la gestión de Rosales, Garbarino además renovó acuerdos de patrocinio con la dirección de la AFA

El empresario también habló de su presente fuera del retail. Señaló que hace dos años vendió su participación en Radio Continental al empresario Gonzalo Arias, titular de la productora audiovisual Tronito SRL.

De cara al futuro, afirmó que está trabajando con fondos internacionales para analizar nuevas inversiones. “Estoy mirando proyectos con fondos italianos en energía”, indicó.