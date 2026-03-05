Fenómeno: vuelan las exportaciones de yerba mate y se esperan más ventas por el Mundial

POSADAS, Misiones.- Las exportaciones de yerba mate, que alcanzaron en 2025 un récord histórico por segundo año consecutivo, son el motor de un sector que en el mercado interno se encuentra estancado, como otros rubros fuertes del consumo masivo. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) destacó en los datos de enero de la actividad exportaciones por 3.573.413 kilos, un 46% de crecimiento contra enero del año anterior. Sin embargo, los despachos al mercado interno fueron de 21.399.665 kilos, con una caída de 3% respecto al año anterior.

“Está difícil vender y está difícil cobrar; se lo atribuimos a la situación general, está complicada, todas las cadenas de supermercados están en una crisis de consumo, el consumidor privilegia tener plata en el bolsillo y va al negocio de cercanía y compra el mínimo indispensable, se terminaron las grandes compras”, explicó a LA NACION el ejecutivo de una yerbatera top ten. “Creo que eso se va a revertir en algún momento, pero los datos del consumo están bajos, la yerba igual se vende porque es un producto básico”, agregó el ejecutivo.

Según los datos del INYM, el mercado interno terminó 2025 con una leve mejora respecto al año anterior, donde se registró una caída histórica de casi 10% en las ventas internas. Sin embargo, los 266,8 millones de kilos vendidos el año pasado -más de la mitad en el popular formato de medio kilo-, aún están lejos de los 285,3 millones de kilos de 2023. Aquellas cifras de ventas igual reflejan un contexto económico y financiero que no es comparable con lo que sucede hoy. En la industria yerbatera admiten que aquel año récord estuvo motorizado por la imperiosa necesidad del público de sacarse de encima los pesos y stockearse en productos como yerba mate, aceite u otros bienes para cubrirse de la inflación y/o una eventual devaluación.

En la industria yerbatera, como en tantos otros sectores, las reglas del juego cambiaron radicalmente cuando asumió Javier Milei. Se desregularon los precios de la materia prima, que ahora están históricamente bajos, y la unificación cambiaria generó un dólar más competitivo para exportar.

En el INYM dijeron que si se combinan mercado interno con exportaciones el año pasado prácticamente alcanzó al récord del 2023 donde primó la “ficción del plan platita” de Sergio Massa con ventas exageradas producto del sobrestockeo de mayoristas, supermercados y familias. “Los números indican que entre enero y diciembre del año pasado la sumatoria de la yerba mate a salida de molinos alcanzó los 324.769.423 kilos; es decir, un 7,3% más que en 2024“, expresaron en el INYM ante la consulta de LA NACION. En 2023 entre consumo interno (285,3 millones de kilos) y exportaciones (39,7 millones de kilos) se alcanzó la marca de casi 325 millones de kilos. Es decir, casi lo mismo, y sin el anabólico que generó para las ventas del sector yerbatero el “plan platita” y la inminente devaluación, que terminó ocurriendo en la primera semana del nuevo gobierno libertario.

Ventas al exterior y el Mundial

El dato que preocupa en la cadena yerbatera sobre el crecimiento de las exportaciones es que es un negocio muy concentrado en tres firmas. El año pasado, de los 58 millones de kilos vendidos al exterior, el grueso se lo repartieron entre tres empresas: Grupo Kabour, con un pie en Siria, donde envasa y distribuye al resto de Medio Oriente; La Cachuera, que produce la marca “Amanda” y es la cuarta yerbatera del mercado interno también, y la Cooperativa de Productores de Santo Pipó, que también es top ten en las góndolas argentinas con Piporé.

Kabour exportó por 19,9 millones de kilos, La Cachuera por 18,5 millones de kilos y Piporé por 7,8 millones de kilos, concentrando entre las tres firmas el 80% de los envíos al exterior. El grueso de esas ventas se hacen a granel, en big bags de 50 o 100 kilos, aunque Piporé está creciendo en ventas en yerba en paquete.

Le siguieron en el ranking exportador Las Marías, que vendió por 5,25 millones con la gran diferencia que lo hace con más valor agregado, ya que exporta yerba mate casi en su totalidad en paquete. La quinta exportadora fue la Cooperativa de Productores de Colonia Liebig o Playadito, que el año pasado finalizó como la número 1 del mercado interno destronando a Las Marías de un liderazgo ininterrumpido que duró unos 50 años. Playadito exportó por 1,26 millones de kilos y las cifras indican un interés creciente por las ventas al exterior de los dos gigantes correntinos [Playadito y Las Marías]. Playadito también vende al exterior únicamente yerba en paquetes.

En cuanto a los nuevos mercados, en el sector apuntan al crecimiento de Estados Unidos y también de México, entre otras plazas, aunque aún no representen un volumen comparable al de Siria, el mayor cliente, y el resto de Medio Oriente. De las 10 yerbateras que exportan únicamente en paquete, Estados Unidos siempre aparece como uno de los principales países de destino. Aunque por ahora no representa mucho en volumen para firmas como Las Marías, Playadito, Rosamonte, CBSé, Verdeflor, Cooperativa Agrícola de Montecarlo (Aguantadora), Molinos (Nobleza Gaucha) o Kraus. Estados Unidos fue el sexto país de destino de la yerba mate, detrás de Siria (80% de las ventas), Chile (13%), España, Brasil y Líbano. Explica apenas entre el 2 y el 3% de las ventas totales al exterior.

En la industria yerbatera argentina saben que el Mundial 2026, donde se espera a Lionel Messi, el ritual del mate, la bombilla y el termo van a volver a ocupar un protagonismo que hay que aprovechar para seguir apuntalando ventas al exterior con el impulso de los futbolistas-influencers. Estos días en el INYM estuvieron analizando posibles acciones para promocionar el mate en el Mundial, incluyendo la contratación de una agencia que genere acciones de marketing, videos y gran presencia durante la competencia, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.