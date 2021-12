Silvio Micali: el profesor del MIT dice que el bitcoin es una “receta para el desastre”, pero asegura que las criptomonedas pueden ayudar a controlar la inflación

Silvio Micali desafía el status quo. El informático y profesor del MIT, galardonado múltiples veces por su labor en la investigación y creación de blockchain y seguridad virtual, asegura que construyó una carrera convirtiendo en realidad proyectos que podrían haberse desarrollado décadas antes. Se encuentra a la caza de ideas que compartan esa filosofía, para inyectarlas de fondos, y propone revolucionarias aplicaciones para las criptomonedas.

En entrevistas anteriores, sostuvo que el bitcoin es una “receta para el desastre”. Con las nuevas tecnologías financieras, de acuerdo con su visión, se avizoran transformaciones que romperán con los “sistemas preestablecidos” y generarán democratización financiera, inclusión, liquidez y mejores oportunidades.

Aunque es crítico del bitcoin, por no ser amigable con el ambiente (su mantenimiento consumiría demasiada energía), confía en el poder del blockchain. Por eso creó Algorand, su propia plataforma para criptomonedas. Su diferencial, explicó en un encuentro con periodistas durante su paso por la Argentina, radica en ser eficiente, transparente y, por sobre todo, descentralizado.

Su objetivo es lograr instalarlo como uno de las “cripto fundacionales”, aquellas que no deberían desaparecer con el tiempo, sino que, al contrario, fortalecerse por su superioridad tecnológica y beneficios para los usuarios. “Las cosas estáticas no viven o se mantienen relevantes por mucho tiempo. Todo depende de adaptarse de manera inteligente a circunstancias imprevistas”, dijo.

Su plataforma asiste a diversos países. Fue seleccionada en El Salvador, que además legalizó bitcoin como moneda corriente, para dar soporte a todo el sistema gubernamental. Además, Colombia la contrató para el pasaporte Covid-19 y Bermuda para su red de salud.

En su visita a la Argentina, se reunió con empresas locales en las que está invirtiendo y también aprovechó para visitar a funcionarios, como Horacio Rodríguez Larreta. “Es un administrador muy abierto e inclinado a la posibilidad de incorporar blockchain a la Ciudad. Está listo para tomar acción, como está ocurriendo en Montevideo”, contó sobre el encuentro con el mandatario.

La aceptación y regulación de las criptomonedas le parece esencial. “No importa lo que crean los reguladores, si no hacen nada, llegarán malos blockchains. Hay un dicho que relata: la naturaleza odia el vacío. Alguien va a llenarlo, va a proveer una respuesta. Si no es un proyecto responsable, serán artistas de la estafa”, alertó. Además, el peor peligro sería la imposibilidad de desarticular estas bandas, debido a que no se puede “ir a una oficina y clausurarla”.

Por otro lado, Miceli se refirió a la aplicabilidad de las criptomonedas para controlar la inflación. Explicó que al haber un número finito de tokens, de ser utilizadas, los gobiernos no pueden “darle a la maquinita para imprimir dinero” y, de esa manera, proveería protección. Además, su eficiencia reduciría fricciones financieras que producen más inflación.

También dijo que la tecnología de blockchain podría ayudar a evitar problemas de financiamiento externo. “El gobierno argentino tiene un problema de deuda, les prestan a tasas de interés muy altas. ¿Qué pasa si tokenizan la tierra pública? Es parte de la belleza y flexibilidad de las aplicaciones”, propuso.

“Una de cada tres grandes ideas que recibimos viene de la Argentina. ¡Quería ver que diablos es lo que pasa en este país!”, contó sobre el motivo de su visita. Puntualmente, Miceli concretó una inversión en Agrotoken, una empresa que propone transformar granos en activos digitales, para guardar o intercambiar por insumos, servicios y otros activos. “Es una oportunidad revolucionaria de trillones de dólares. Es un win-win para todos, pero particularmente para los productores que ahora tendrán liquidez”, dijo.

¿Hacia dónde van las criptomonedas?

Miceli contó que no se preocupa por el precio de las distintas criptomonedas. Para él, sus inversiones no son especulativas, ni de corto plazo. Su dinero está puesto, según su visión, en el armado de un nuevo sistema monetario internacional.

1. Nuevo sistema monetario mundial

Por su practicidad, rapidez y eficiencia, Miceli asegura que las criptomonedas serán el basamento de un nuevo sistema monetario, como fue el oro hasta el siglo XIX o el dólar actualmente. Entre los motivos, destaca el “intercambio atómico” (la instantaneidad de las transacciones) y la esencia de falta de intermediarios.

Como ejemplo de lo revolucionario que cree que será, explicó su punto de vista sobre los préstamos. “Los préstamos garantizados bajaran las tasas de interés. Tomo una deuda contra un NFT. No hay peligro, así que no hay cargo adicional”, dijo.

2. Los peligros de la centralización

Miceli alertó sobre un peligro en el desarrollo de las criptomonedas. “Algunos blockchains son muy centralizados, y esto es una preocupación. Si se infiltra el sistema con un ciberataque, les deseo suerte. El mundo necesita descentralización o, de lo contrario, simplemente estamos haciendo copiar y pegar del viejo mundo. No es una buena idea”, expresó.

Recurrió a la naturaleza para explicar el paralelismo. “Sabe lo que hace. Cualquier ser vivo es descentralizado. Somos más robustos por ello. Creo que las finanzas deberían ser así para ser efectivas”, expresó.

Sobre el impacto de algunas pocas personas o eventos en los vaivenes de las criptomonedas, dijo: “Los tuits de Elon Musk solo sacuden especuladores. Los que somos jugadores infraestructurales estamos para proveer nuevos sistemas financieros”.

3. Las que se quedarán atrás

Por último, aseguró que, como en los inicios de los buscadores de internet, se está viviendo una proliferación de criptomonedas que no subsistirá en el tiempo. Solo algunas, 10 aproximadamente, lograrán sobrevivir en unos años por su superioridad. Sin embargo, cree que la competencia y, al mismo tiempo, la colaboración son positivas.

“Ustedes tienen aquí la Avenida 9 de Julio. ¿Qué ocurrió ese día? Lo imposible, lograron su independencia. Los poderes no se mantienen atrincherados para siempre. Pueden cambiar”

“La difusión de las cripto está pasando ahora. Se está convirtiendo en un método de pago difundido. Esto provocará grandes cambios. Ustedes tienen aquí la Avenida 9 de Julio. ¿Qué ocurrió ese día? Lo imposible, lograron su independencia. Los poderes no se mantienen atrincherados para siempre. Pueden cambiar”, cerró.